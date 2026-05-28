In Solingen rettete die Feuerwehr drei Waschbärbabys von einem Vordach, doch die Tiere wurden laut WDR im Anschluss getötet - ein Fall, der das Spannungsfeld zwischen Rettungsbemühungen und invasivartbezogener Jagdgesetzgebung beleuchtet.

Eine dramatische Rettungsaktion ereignete sich in Nordrhein‑Westfalen, als drei winzige Waschbär babys in einer schwindelerregenden Lage gefangen waren. Sie befanden sich etwa fünf Meter hoch auf dem Vordach eines Wohnhauses und drohten in jedem Moment in die Tiefe zu stürzen.

Anwohner bemerkten die hilflosen Jungtiere und alarmierten sofort die Feuerwehr. Eine Drehleiter wurde zum Einsatzort geschickt, um die Babys in einen bereitgestellten Karton zu bringen und so aus ihrer prekären Position zu befreien. Während die Einsatzkräfte das erste und zweite Tier erfolgreich sichern konnten, geriet das dritte stark ins Rutschen. Noch bevor die Feuerwehrleute es erreichten, glitt das Tier ab, doch dank schnellen Eingreifens konnte es ebenfalls geborgen werden.

Parallel dazu entdeckte ein Dachdecker ein viertes Waschbärbaby, das sich in einem Dachkasten versteckt hatte; auch dieses konnte nach kurzer Zeit befreit und in Sicherheit gebracht werden. Trotz der beherzten Rettungsbemühungen stellte sich im Nachhinein heraus, dass die geretteten Tiere nicht überlebten. Laut Aussagen des Westdeutschen Rundfunks (WDR) wurden die Jungtiere nach der Befreiung getötet. In Nordrhein‑Westfalen gelten Waschbären als invasive Art, deren Ausbreitung die Behörden aktiv eindämmen wollen.

Die gesetzliche Grundlage dafür ist eine Verordnung der Europäischen Union, die im Landesjagdverband NRW umgesetzt wird. Während erwachsene Waschbären nur in fest definierten Zeiträumen bejagt werden dürfen, steht die Tötung von Jungtieren das ganze Jahr über ausdrücklich erlaubt. Die Stadt Solingen erklärte, dass die Tötung tierschutzgerecht erfolgt sei; das Solinger Tageblatt berichtete zudem, dass die Tiere erschossen wurden. Der Waschbär stammt ursprünglich aus Nordamerika und ist erst im 20.

Jahrhundert nach Deutschland eingeschleppt worden, zunächst für die Pelztierhaltung. 1934 kam der erste freigelassene Wasch{bär} : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : von einem Projekt der Goethe‑Universität Frankfurt (Zowiac) dokumentiert.

Seit seiner ersten Auswilderung und den nachfolgenden Ausbrüchen aus Pelzfarmen hat sich die Art in mehr als zwanzig europäischen Ländern etabliert und ist heute eines der häufigsten Wildtiere Deutschlands. Die aktuelle Episode verdeutlicht die Spannung zwischen tierfreundlichen Rettungsaktionen und den strengen jagdrechtlichen Vorgaben, die darauf abzielen, die invasive Population zu kontrollieren





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