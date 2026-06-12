Dramatischer Vorfall vor WM-Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt: Deutscher erleidet Herzinfarkt, Gerüchte über Tod widerlegt

Wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Mexiko-Stadt brach ein deutscher Staatsbürger am Aztekenstadion zusammen. Trotz sofortiger Reanimation durch Mediziner und Transport ins Krankenhaus verbreiteten sich im Stadion und in sozialen Medien Gerüchte über seinen Tod. Die mexikanische Gesundheitsbehörde dementierte diese später und bestätigte, dass der Mann in kritischem Zustand im Nationalen Institut für Kardiologie liegt.

In Mexiko-Stadt ereignete sich am Tor 1 des Aztekenstadion s ein dramatischer Vorfall wenige Stunden vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels der Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Südafrika.

Ein Mann brach plötzlich zusammen, woraufhin umstehende Fans sofort nach Sanitätern riefen. Auf in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos ist zu sehen, wie ein Mediziner mehrere Minuten lang versucht, den auf dem Boden liegenden Mann mit einer Herzdruckmassage wiederzubeleben. Fünf Kollegen unterstützten ihn dabei, während Stadion-Mitarbeiter einen Kreis bildeten, um Neugierige fernzuhalten. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Mexikanische Medien berichteten zunächst, dass es sich um einen deutschen Staatsbürger handele, dessen Zustand zu diesem Zeitpunkt unklar war. Während des Spiels verbreiteten sich im Stadion Gerüchte, der Mann sei gestorben. Diese Meldung wurde von lokalen Journalisten auf der Plattform X (ehemals Twitter) aufgegriffen und von deutschen Nutzern weiterverbreitet, was zu der Falschmeldung führte: "WM: Deutscher erleidet Herzinfarkt vor Eröffnungsspiel. Behörde muss Gerüchte über seinen Tod dementieren".

Doch bereits kurz darauf stellte sich heraus, dass der Mann lebte. Er lag nach einem Herzinfarkt in einem Krankenhaus der mexikanischen Hauptstadt. Die mexikanische Gesundheitsbehörde gab am Abend eine offizielle Stellungnahme ab, in der es hieß: "In der Umgebung des Estadio Ciudad de México wurde ein Mann ausländischer Staatsangehörigkeit durch die Notfalldienste von Mexiko-Stadt versorgt. Der Betroffene erhielt sofortige medizinische Hilfe vor Ort und wurde anschließend in das Nationale Institut für Kardiologie gebracht.

Nach aktuellem Stand befindet er sich in einem kritischen Zustand und wird weiter untersucht.

" Der Patient wird auf etwa 80 Jahre geschätzt und soll bereits länger in Mexiko leben. Er wurde von einer weiteren Person begleitet, die den Vorfall mitansehen musste und noch vor Ort wegen eines Schocks behandelt werden musste. Der Vorfall ereignete sich im Kontext der Weltmeisterschaft 2026, die in Kanada, den USA und Mexiko ausgetragen wird, wobei das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt als eines der Spielstätten dient.

Der Zwischenfall verdeutlichte die Bedeutung von Notfallvorsorge bei Großveranstaltungen und die rasante Verbreitung von unbestätigten Informationen über soziale Medien, die zu vorübergehender Verunsicherung führen können. Die schnelle Reaktion der medizinischen Teams und die anschließende Klarstellung der Behörden halfen, die Gerüchte zu entkräften. Gleichzeitig rückte die gesundheitliche Versorgung von Touristen und Ausländern bei solchen Events in den Fokus. Der Mann bleibt unter Observation, und die genauen Umstände, die zu dem Herzinfarkt führten, werden weiter untersucht





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