Dramatisches Saisonfinale der 3. Liga: Energie Cottbus steigt auf und RWE erreicht Relegation

Ein emotionaler Abschluss der Saison: Während Energie Cottbus den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiert, sichert sich Rot-Weiss Essen den Relegationsplatz, während Duisburg und Rostock leer ausgehen.

Der Saisonabschluss der 3. Liga entwickelte sich zu einem regelrechten Krimi, der die Emotionen in ganz Deutschland hochkochen ließ. Im Zentrum des Geschehens stand die triumphale Rückkehr des Energie Cottbus in die 2.

Bundesliga. Mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg sicherte sich der Verein den zweiten Aufstiegsplatz hinter dem Meister Osnabrück. Für die Fans und Spieler in der Lausitz ist dies ein Moment von unschätzbarem Wert, da der Verein erst nach zwölf langen Jahren wieder in die zweite deutsche Liga zurückkehrt. Trainer Claus-Dieter Wollitz betonte nach dem Spiel, dass der Schlüssel zum Erfolg in einem menschlichen Umgang mit den Spielern lag.

Er hob hervor, dass es innerhalb des Vereins keinen übermäßigen Druck gab, selbst während der schwierigen Zeiten in der Regionalliga. Dennoch mahnte er zur Besonnenheit und warnte davor, in der aktuellen Euphorie strategische Fehler zu begehen. Die Spieler hingegen ließen ihren Emotionen freien Lauf. Tolcay Cigerci, der Spieler der Saison, betonte die enorme Bedeutung dieses Erfolgs für die gesamte Region.

Für ihn spiele es keine Rolle, gegen welche namhaften Gegner man in der nächsten Saison antreten werde, da die reine Freude über den Aufstieg im Vordergrund stehe. Auch Kapitän Axel Borgmann war sichtlich bewegt und ließ es erst einmal regnen, da er über sieben Jahre lang an der Vision des Aufstiegs festgehalten hatte, selbst als dies noch utopisch erschien.

Präsident Sebastian Lemke kündigte bereits an, dass die Stadt Cottbus in den kommenden Tagen in Feierlaune versinken werde, da die Mission offiziell erfüllt sei. Parallel zum Jubel in Cottbus ereignete sich in Ulm ein weiteres hochspannendes Finale. Rot-Weiss Essen sicherte sich durch einen dramatischen 3:2-Sieg den entscheidenden Relegationsplatz und schob sich damit vor dem MSV Duisburg nach vorne. Den entscheidenden Treffer erzielte Ben Hüning in der Nachspielzeit, was für eine explosionsartige Stimmung im Stadion sorgte.

Hüning beschrieb diesen Moment als den bisher krassesten seiner Karriere und betonte, dass die Mannschaft nun mit einer grenzenlosen Energie in die Relegationsspiele gehe. Trainer Uwe Koschinat zeigte sich ebenfalls begeistert von der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft und versprach eine Eskalation der Feierlichkeiten in Essen, wobei er scherzend anmerkte, dass sie bis Sonntag wieder trainingsfähig sein müssten. Auf der anderen Seite stand das tiefe Leid beim MSV Duisburg.

Ein 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Köln reichte nicht aus, um den Relegationsplatz zu halten, sodass der Verein auf den undankbaren vierten Platz abrutschte. Besonders schmerzhaft war dies für Rasim Bulic, der eine Großchance vergab, die den Unterschied hätte machen können. Trotz der Enttäuschung versuchte Bulic, seine Mitspieler zu trösten und erinnerte an die grundsätzlich positive Saison des Aufsteigers. Auch sein Teamkollege Can Coskun blickte stolz auf das gemeinsam Erreichte zurück, auch wenn das Ziel der 2.

Bundesliga knapp verfehlt wurde. Auch beim FC Hansa Rostock gab es ein spektakuläres Ergebnis, das jedoch nicht für den gewünschten Erfolg ausreichte. In einer regelrechten Achterbahnfahrt der Gefühle besiegte Hansa Saarbrücken mit 4:3. Trotz dieses Offensivspektakels blieb der Verein auf dem fünften Platz, da die Konkurrenz an anderen Orten erfolgreicher war.

Kapitän Franz Pfanne resümierte das Spiel mit einer gewissen Wehmut und stellte fest, dass man über die Saison hinweg zu viele Punkte unnötig verschenkt habe. Trainer Daniel Brinkmann zeigte sich mit gemischten Gefühlen. Einerseits sei die Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit sieben zusätzlichen Punkten positiv zu bewerten, andererseits bleibe der Weg zum Aufstieg mühsam und langwierig. Er betonte, dass ab dem nächsten Tag die Arbeit an einer noch stärkeren Mannschaft beginnen müsse.

Abseits der Aufstiegskämpfe gab es einen individuellen historischen Triumph. Lars Gindorf, der Leihspieler von Hannover 96 bei Alemannia Aachen, krönte seine Saison mit einem Hattrick im 6:1-Sieg gegen Havelse. Damit wurde er mit insgesamt 28 Treffern zum alleinigen Rekord-Torschützenkönig der 3. Liga.

Gindorf zeigte sich tief berührt von der Unterstützung seiner Mitspieler, die ihm in der Schlussphase bewusst den Weg zum Rekordtor ebneten. Zusammen mit seinem Sturmpartner Mika Schröers, der ebenfalls ein starkes Spiel mit zwei Toren und einer Vorlage absolvierte, stellte er eine neue Rekordmarke von insgesamt 48 gemeinsamen Treffern auf. Beide Spieler, die nun zu ihren Stammvereinen zurückkehren, blickten wehmütig auf ihre erfolgreiche Partnerschaft zurück, die vom ersten Tag an perfekt funktioniert hatte.

Obwohl die Trennung schmerzhaft sei, akzeptierten beide, dass dies die Natur des Profifußballs sei





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