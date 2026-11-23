Der Nürnberger Stadtrat hat den Haushaltsplan für 2027 beschlossen. Im nächsten Jahr werden 69 Millionen Euro eingespart. Darunter sind bittere Pillen für die Bürger.

sind deutliche Einsparungen vorgesehen. Im nächsten Jahr wird er um 69 Millionen Euro gekürzt. Gleichzeitig wurde ein umfangreiches Haushaltskonsolidierungskonzept bis zum Jahr 2030 verabschiedet. Für 2030 sind Entlastungen von rund 123 Millionen Euro geplant.

Davon betroffen sind sowohl städtische Mitarbeitende als auch die Bevölkerung, beispielsweise durch steigende Eintrittspreise. Nürnberg "handlungsfähig halten" Die Stadt Nürnberg rechnet für 2027 mit Erträgen von 2,79 Milliarden Euro. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 2,81 Milliarden Euro gegenüber. Die Netto-Neuverschuldung soll im Jahr 2027 bei 74,18 Millionen Euro liegen.

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"Die Kommunalfinanzen sind überall in der Krise. Die finanziellen Rahmenbedingungen zwingen uns zu schwierigen Entscheidungen. Die Kosten für gesetzliche Aufgaben steigen schneller als unsere Einnahmen. Mit dem Konsolidierungskonzept übernehmen wir Verantwortung dafür, Nürnberg handlungsfähig zu halten.

Zugleich müssen Bund und Freistaat die Kommunen dauerhaft so finanzieren, dass sie ihre Aufgaben verlässlich erfüllen können", sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König . Den größten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten Einsparungen bei Personal und Zusatzleistungen. Bis 2030 sollen rund 500 Stellen bei der Stadt Nürnberg entfallen. Die Stadtverwaltung baut dafür freiwerdende Stellen ab, lässt einen Teil der Befristungen auslaufen und organisiert Aufgaben neu.

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Für den Stellenabbau gilt der städtische Sozialkodex, der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. Zudem einigte sich der Nürnberger Stadtrat auf die Erhöhung von Steuern, Gebühren und Eintrittspreisen – dies betrifft zum Beispiel die Zweitwohnungsteuer oder den Eintritt in den Tiergarten und die Schwimmbäder. Die VAG soll durch Änderungen am Verkehrsangebot 2027 fünf Millionen Euro einsparen. Die Stadt senkt zudem den Zuschuss zum Sozialticket.

Diverse Kultureinrichtungen kommen auf den Prüfstand – an vielen Stellen sollen alternative Träger- und Finanzierungsmodelle geprüft werden. Auch bei städtischen Veranstaltungen wird gespart: So soll beispielsweise das Klassik Open Air künftig nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Das Paket umfasst auch Kürzungen bei einer Vielzahl an städtischen Zuschüssen.

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