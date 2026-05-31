Julian Draxler spricht über seine Verbundenheit zu Schalke und eine mögliche Rückkehr nach dem Aufstieg des Klubs.

Julian Draxler , der ehemalige Schalker und Weltmeister von 2014, hat sich in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) zu seiner sportlichen Zukunft und seiner Verbundenheit mit seinem Jugendklub geäußert.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler, der seine Profikarriere 2011 auf Schalke begann und bis 2015 für die Königsblauen auflief, blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück, die ihn über den VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon und schließlich nach Katar zu Al-Ahli führte. Seit drei Jahren spielt Draxler nun am Golf, wo es sportlich ruhiger um ihn geworden ist. Nun stellt sich die Frage, ob er nach dem Aufstieg seines Jugendklubs Schalke 04 in die Bundesliga eine Rückkehr in die Heimat anstrebt.

Draxler betont, dass er bisher nicht gefragt wurde, ob er Schalke noch helfen könne. Er sei nicht mehr 22 und müsse erst beweisen, dass er das Niveau noch spielen könne. Ein komplettes Dementi einer Rückkehr klingt jedoch anders, denn Draxler schließt nicht aus, später einmal andere Rollen und Aufgaben bei Schalke zu übernehmen. Die Leidenschaft für seinen Jugendverein ist trotz der Kritik von Fans, die ihn als Fußball-Millionär und Söldner sehen, ungebrochen.

Er stellt klar, dass seine ganze Familie Schalke-Fan ist und er sich sehr über den Aufstieg gefreut habe. Die Stimmung im Verein und bei den Fans habe sich in die richtige Richtung gedreht. Draxler lobt die Entwicklung unter Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots. Er ist überzeugt, dass Schalke sich Schritt für Schritt wieder nachhaltig in der Bundesliga etablieren kann, wenn der eingeschlagene Weg konsequent weitergegangen wird.

Mittelfristig sei nicht unbedingt das internationale Geschäft das Ziel, aber eine solide Position in der Liga. Draxler selbst will seine Karriere in Katar fortsetzen, wo er noch einen laufenden Vertrag hat. Er fühle sich wohl und konzentriere sich auf seine Leistungen. Dennoch lässt die Tür für eine spätere Rückkehr nach Gelsenkirchen einen Spalt offen.

Die Zukunft wird zeigen, ob der verlorene Sohn irgendwann wieder auf Schalke auflaufen wird. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Die Verbundenheit des Weltmeisters mit seinem Heimatverein ist jedenfalls ungebrochen, und seine Aussagen lassen Raum für Spekulationen





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