Dream: Cybersecurity-Startup erreicht 1,1 Milliarden Dollar Wert

Das Cybersecurity-Startup Dream hat nach einer neuen Finanzierungsrunde einen Wert von 1,1 Milliarden Dollar erreicht. Zu den Gründern des Unternehmens gehört der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.Kurz gründete Dream 2023 zusammen mit zwei israelischen Geschäftspartnern. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Schutz kritischer Vermögenswerte und die Steigerung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Bedrohungen mithilfe von Deep-Learning-Algorithmen.

Das Cybersecurity- Startup Dream hat nach einer neuen Finanzierungsrunde einen Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar erreicht. Das Unternehmen wurde von Bain Capital angeführt und konnte knapp 100 Millionen Dollar (etwa 95 Millionen Euro) einsammeln. Mit dieser Finanzierung steigt der Firmenwert auf gut eine Milliarde Euro. Zu den Gründern des Startup s gehört der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er gründete Dream im Jahr 2023 zusammen mit zwei israelischen Geschäftspartnern.

Auf der Webseite des Unternehmens heißt es: „Die Mission von Dream besteht darin, kritische Vermögenswerte zu schützen und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Bedrohungen zu erhöhen, indem Deep-Learning-Algorithmen genutzt werden, um Cyber-Risiken zu erkennen.“Sebastian Kurz, geboren 1986, war von Dezember 2017 bis Mai 2019 und von Januar 2020 bis Oktober 2021 Bundeskanzler der Republik Österreich. Seine erste Koalition bildete Kurz mit der FPÖ, die zweite mit den Grünen. Bereits mit 27 Jahren wurde Sebastian Kurz im Dezember 2013 Außenminister seines Landes. Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdachts führten 2021 zu Kurz' Rückzug von allen politischen Ämtern. Anfang 2024 wurden er und sein Kabinettschef wegen Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verurteilt. Inzwischen hat Sebastian Kurz der Politik den Rücken gekehrt.Kurz beschreibt sich auf der Internetseite von Dream als „mittlerweile global agierender Unternehmer, Investor und Berater mit geografischem Schwerpunkt in Europa und dem Nahen Osten“. Weiter heißt es dort: „Zusammen mit Partnern hat er in eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Branchen investiert und war außerdem Mitbegründer des Cybersicherheitsunternehmens 'Dream' mit Sitz in Tel Aviv, Israel.“





