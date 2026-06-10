Dreame X60 Pro Ultra Complete: Starker Kantenreiniger mit Software-Schwächen

Der Dreame X60 Pro Ultra Complete überzeugt als bisher bester bei ntv.de getesteter Saug-Wisch-Roboter mit herausragender Kantenreinigung und starker Saugleistung. Doch die Software bereitet bei der Schwellenerkennung gelegentlich Probleme. Ein ausführlicher Test.

Der Dreame X60 Pro Ultra Complete ist fast so beeindruckend wie sein Name. Er reinigt Kanten normalerweise so gut wie kein anderer Saug-Wisch-Roboter , ist stark auf Glatt- und Teppichböden und ein begabter Klettermaxe.

Lediglich seine Software macht dem Namen nicht immer Ehre - aber das kann noch werden. ntv.de hat den bisher besten Saug-Wisch-Roboter getestet. Doch mit dem Dreame X60 Pro Ultra Complete ist jetzt bereits der vielleicht größte Konkurrent des Champions auf den Markt gekommen - zumindest auf dem Papier ist er ihm mindestens ebenbürtig. ntv.de hat gründlich ausprobiert, ob er auch in der Praxis das Zeug zur neuen Nummer 1 hat.

Der 4,6 kg schwere Roboter selbst hat einen Durchmesser von 35 cm und ist nur 8,9 cm hoch. Mit Laser-Turm sind es 11,1 cm, aber um unter niedrige Möbel fahren zu können, zieht er ihn ein. Das gehört inzwischen zu den Standards. Seine Station ist rund 50 cm hoch, 39 cm breit und 45,6 cm tief.

Damit ist sie nicht so kompakt wie beim Roborock Saros 20 Sonic, sollte aber trotzdem noch leicht unterzubringen sein. Das Design ist wie beim Konkurrenten angenehm schlicht, wirkt durch eine metallische Kante der Station und entsprechende Streifen in der Vorderseite sogar edel. Der Klavierlack-Look benötigt allerdings regelmäßige Pflege. Der Lieferumfang des Dreame X60 Pro Ultra Complete ist vorbildlich.

Er kommt nicht nur mit einer großen, leicht verständlichen Schnellanleitung und einem umfangreichen Handbuch, sondern auch mit viel Zubehör. Dazu gehört ein komplettes zusätzliches Set an Bürsten, drei Wischpad-Paare zum Tauschen, zwei extra Staubbeutel sowie zwei Staubbehälter-Filter und ein Liter Reinigungslösung. Die Inbetriebnahme ist mit der Schnellanleitung ein Kinderspiel, die Verbindung zur Dreame-App im Nu hergestellt. Danach kann man mit der extrem umfangreichen, aber trotzdem erstaunlich unkomplizierten Anwendung weitermachen, wenn man schon mal einen Reinigungsroboter im Dienst hatte.

Ansonsten kommt man auch als Einsteiger mit dem Handbuch problemlos ans Ziel, genauer gesagt zum ersten Einsatz des Roboters. Das ist immer zunächst die Kartierung der Wohnung, wobei der Dreame X60 Pro Ultra Complete mit zwei Kameras, einem Lasersystem (DToF - Direct Time of Flight), 3D-Licht und zusätzlichen LEDs ans Werk geht. Das erledigt er zunächst sehr schnell, indem er ohne zu reinigen die Räume abfährt. Danach wird die Karte bei der Arbeit verfeinert.

Zusätzlich kann man selbst in der App viele Anpassungen vornehmen. Mit dieser Schwelle hatte der Dreame X60 Pro Ultra Complete Probleme. Mehr Sand entfernte er an der Kante nicht. Die Kartierung hat grundsätzlich sehr gut geklappt, speziell die Hindernisvermeidung des Roboters ist hervorragend.

Er hat auch keine Probleme mit Veränderungen, beispielsweise, wenn man Möbel verrückt. Schwierigkeiten bereitete ihm im Test allerdings die präzise Erkennung von Schwellen, die Ton in Ton mit dem Boden sind. Das heißt, er sieht und kartiert sie, liegt dabei aber ein wenig daneben. Das führte beispielsweise dazu, dass er den Nahbereich entlang einer Schwelle bei der Reinigung ausließ.

Auch im speziellen Modus zur Rand- und Eckenreinigung ignorierte er diese Stelle. Das ist besonders schade, da er ansonsten ein Meister im Umgang mit Kanten ist. Denn er hat nicht nur eine Bürste, die seitlich bis zu 12 cm ausfahren kann, einer der beiden rotierenden Mopps hängt sogar an einem bis zu 18 cm weit reichenden Gelenkarm. Im Test reinigte er unter anderem um Tischbeine herum oder in Ecken besser als jeder andere bisher von ntv.de ausprobierte Roboter.

Das tut er natürlich auch entlang von Scheuerleisten. Dabei kann man zu deren Reinigung auf dem ausfahrbaren Mopp eine kleine Bürste anbringen, womit man sich im Idealfall die mühsame Arbeit mit einem Handsauger sparen kann. Die Saugleistung des Roboters ist nicht nur auf dem Papier mit 42.000 Pascal besonders hoch. Um sie zu testen, nutzte ntv.de grundsätzlich die Automatik (Clean Genius), die den Verschmutzungsgrad erkennt und entsprechende Einstellungen vornimmt.

Es blieb auch der elektronischen Putzkraft überlassen, den Bodenbelag zu erkennen. Dazu gehört, dass er bei einer Mischung in der Wohnung aus Teppich- und Hartböden bei Bedarf die Mopps anhebt oder in der Station zurücklässt. Das hat er tadellos hinbekommen. Ansonsten kann man in der ausgezeichneten App von der Intensität bis zur Einstellung, wie der Roboter Hindernisse überwinden soll, nahezu alles bis ins Detail festlegen.

Wenn man möchte, kann man den Roboter auch als Aufpasser mit der Kamera auf Wachdienst schicken oder Fotos von Haustieren machen lassen. Natürlich gibt es auch spezielle Modi für Vierbeiner im Haushalt. Und wer mag, kann den Roboter mit Sprachbefehlen steuern oder über Matter in ein Smarthome-System integrieren. Zusammen mit seiner rotierenden Doppel-Bürste ließ der Roboter auf Hartböden so gut wie nichts liegen.

Die App bietet zudem eine Fülle von Einstellmöglichkeiten, von der Putzintensität bis zur Hindernisüberwindung. Eine Kamera ermöglicht es, den Roboter als Wachhund zu nutzen oder Schnappschüsse von Haustieren zu machen. Es gibt sogar spezielle Modi für Haushalte mit Tieren und Integration in Smart-Home-Systeme via Matter oder Sprachsteuerung. Insgesamt präsentiert sich der Dreame X60 Pro Ultra Complete als technisch sehr ausgereifter Reinigungsroboter, der vor allem in der praktischen Reinigungsleistung und bei der Kantenbearbeitung überzeugt.

Die gelegentlichen Probleme bei der Schwellenerkennung sind ein Wermutstropfen, könnten aber durch Software-Updates behoben werden. Der große Lieferumfang und die intuitive App runden das positive Gesamtbild ab





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