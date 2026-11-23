Der ADAC hat Park-and-Ride-Plätze in Köln und Düsseldorf getestet und dabei gravierende Mängel festgestellt. Das sind die Gründe.

Der ADAC hat zwölf Park-and-Ride-Plätze in Köln und Düsseldorf getestet und dabei gravierende Mängel beim Thema Sicherheit festgestellt. Und auch an anderen Stellen sieht derFehlende Videoüberwachung an den Parkplätzen, zu wenige Frauenparkplätze und schlechte Kontaktmöglichkeiten zum Personal.

Diese Sicherheitslücken sehen die Tester vom ADAC mindestens bei der Hälfte der Park-and-Ride-Anlagen im. Die Mängel im Bereich Sicherheit sind dabei nicht das einzige Manko. Besonders bei den Anlagen in Düsseldorf wird auch der Nutzerkomfort kritisiert: Es mangele an Sauberkeit, vernünftigen Fußwegen und ausreichend Stellplätzen für Autos und Fahrräder. Und auch insgesamt setzt der Bericht ein Fragezeichen hinter die Vorteile der Park-and-Ride Anlagen, zumindest aktuell.

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Zwar sind alle getesteten Parkplätze kostenlos für diejenigen, die von dort mit demweiterfahren. Ob man damit insgesamt Geld spart, bleibt aber unklar. Auf der einen Seite stehen zwar ein Parkticket und Spritkosten, die für die letzte Meile wegfallen. Auf der anderen Seite stehen aber die ÖPNV-Tickets, die mitunter nicht ganz billig sind.

Was hier überwiegt, hängt vom Einzelfall ab. Nicht mal eine Zeitersparnis ist laut dem ADAC-Bericht garantiert. Auf manchen Strecken kommt man eine Viertelstunde schneller ans Ziel, als wenn man mit demins Zentrum fährt. Auf anderen Strecken dauert es aber auch gern mal zehn Minuten länger.

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Gerade das mache die Nutzung aktuell noch unattraktiv, so das Fazit des ADAC. Besonders der Faktor Sicherheit wird in den Einzelbewertungen bemängelt. Auch bei der Anbindung an den ÖPNV und beim Nutzerkomfort gibt es Nachholbedarf. Im Bereich Düsseldorf fällt ein Drittel der getesteten Anlagen durch.

Im Bereich Düsseldorf fällt ein Drittel der getesteten Anlagen durch. Getestet wurden die Anlagen im Sommer 2026. Deutschlandweit wurden 72 Park-and-Ride Plätze begutachtet, ein Knappes Drittel davon fiel im Test durch. Die schlechteste Bewertung erhielt ein Platz in Hannover, die beste eine Anlage in München.

Getestet wurden ausschließlich Anlagen mit mindestens 200 Stellplätzen in Großstadtregionen mit vielen Pendlern. InZuletzt hatte der ADAC deutschlandweit 2019 eine ähnliche Erhebung vorgenommen. Damals schnitten die Park-and-Ride Anlagen in Düsseldorf noch besser ab als die in Köln. Bei der aktuellen Erhebung hat sich das umgekehrt.

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