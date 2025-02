Drees & Sommer kauft US-Beratung VVA

Das deutsche Beratungsunternehmen Drees & Sommer hat das US-amerikanische Unternehmen VVA übernommen. Der Zusammenschluss stärkt die Expansionsstrategie von Drees & Sommer auf dem nordamerikanischen Markt. Mit VVA erweitert Drees & Sommer sein Netzwerk und sein Angebot an Projektmanagement- und Kostenberatungssleistungen in den USA.

Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE treibt seine globale Expansion voran. Mit der Übernahme des 1994 gegründeten US-amerikanischen Unternehmens VVA stärkt das deutsche Unternehmen seine Position auf dem nordamerikanischen Markt. Als Spezialist in den Bereichen Projektmanagement und Kostenberatung bietet VVA mit Hauptsitz in New York interdisziplinäre Beratungsleistungen für Kunden an zwölf Standorten.

\Die Integration von VVA ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie“, sagt Drees & Sommer-Vorstand Steffen Szeidl. „Gemeinsam können wir unsere Expertise in den USA weiter ausbauen und Kunden vor Ort noch umfassender unterstützen.“ Der Zusammenschluss wurde am 31. Januar 2025 rechtskräftig und unterstützt die globale Strategie von Drees & Sommer. Das Unternehmen, das derzeit über 6.500 Mitarbeitende an 63 Standorten weltweit beschäftigt, hat seinen Fokus in den vergangenen Jahren zunehmend auf internationale Märkte gelegt. VVA verfügt mit mehr als 100 Mitarbeitenden über einen breiten Kundenstamm aus unterschiedlichsten Branchen. Firmieren wird das Unternehmen unter VVA – Part of Drees & Sommer. \Drees & Sommer-Vorstand Steffen Szeidl: „Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit VVA, einem anerkannten Marktführer für Projektmanagement und Kostenberatung in den USA. Diese Partnerschaft bringt zwei starke Unternehmen mit gemeinsamen Werten und Philosophien zusammen. Vor allem unser gemeinsames Verständnis von Unternehmertum wird uns dabei leiten und sicherstellen, weiterhin höchste Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen. Gemeinsam werden wir unsere Marktposition stärken, neue Wachstumschancen erschließen und unseren Kunden weltweit noch bessere Lösungen anbieten. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Zukunft.“ „Wir sind davon überzeugt, dass diese Übernahme für unsere Kunden, für VVA und für uns selbst interessante Möglichkeiten eröffnen wird“, sagt Philipp Späth, Partner bei Drees & Sommer. „Wir werden unsere Stärken bündeln und unsere Reichweite sowohl global als auch lokal erweitern. Dadurch können wir unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anbieten und in neue Märkte expandieren.“ Kenneth Wood, Partner bei Drees & Sommer, ergänzt: „Unsere Erfahrungen aus dem Zusammenschluss mit AA Projects in Großbritannien im Jahr 2022 haben uns gezeigt, welch großes Potenzial solche Partnerschaften freisetzen können. Diese neue Allianz mit unserem amerikanischen Partner ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, ein internationales Unternehmen zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit Innovationen vorantreiben, unser Leistungsportfolio für beide Seiten verbessern und für unsere Kunden in allen Märkten einen Mehrwert schaffen wird.“\Synergien durch lokale und globale Expertise VVA unterstützt seine Kunden in den Vereinigten Staaten mit einem breiten Spektrum an Projektmanagement- und Kostenberatungsdienstleistungen. Das Angebot umfasst die anfängliche Projekt- und Kostenplanung, Due Diligence, Standortauswahl, detaillierte Kostenschätzungen, Beschaffungs- und Angebotsmanagement, Entwurfsüberwachung, Bauverwaltung und Kostenkontrolle. Internationale Unternehmen wie SONY oder Allianz Global Invest begleitete VVA unter anderem bei der Verlegung ihrer US-Hauptsitze in New York. Lorenzo Vascotto, Gründer und Geschäftsführer bei VVA, sieht in dem Zusammenschluss Synergien für beide Unternehmen: „Die Kombination aus unserem lokalen Knowhow und dem breiten Leistungsspektrum von Drees & Sommer stärkt unsere Position auf dem Markt und eröffnet neue Chancen.“ Der Integration blickt Vascotto positiv entgegen: „Durch die partnerschaftliche Struktur beider Unternehmen gibt es viele Ähnlichkeiten in der Unternehmenskultur und dem Selbstverständnis. Unsere gemeinsame Vision ist es, den nordamerikanischen Markt mit Fokus auf Real Estate und Industrie weiter zu erschließen und größere Projekte zu begleiten.“ Cross-Selling und Wissenstransfer zwischen Märkten Die Integration von VVA eröffnet laut Steffen Szeidl auch neue Cross-Selling-Möglichkeiten. „Wir können amerikanische Best Practices in europäische Projekte einbringen und so den Wissenstransfer zwischen beiden Märkten fördern“, so Szeidl. Besonders in einem dynamischen Marktumfeld sieht er darin einen wichtigen Stabilitätsfaktor für europäische Kunden. In den kommenden Jahren plant Drees & Sommer, seine Präsenz in den USA weiter auszubauen. Neben der Betreuung bestehender Kunden sollen neue Geschäftsfelder in den Bereichen Real Estate, Infrastruktur und Industrie erschlossen werden. Neben den Leistungen im Projektmanagement und der Baukostenberatung soll das Portfolio auch Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit umfasse





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Unternehmensnachrichten Drees & Sommer VVA Übernahme USA Projektmanagement Kostenberatung Expansion Unternehmensnachrichten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das Büro als Wohlfühlort: Design Offices und Drees & Sommer präsentieren neue ErkenntnisseIn einer Zeit, in der Remote-Arbeit und Home Office immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellt sich die Frage: Wie muss ein Büro gestaltet sein, damit Mitarbeitende gerne (zurück)kommen? Diese Frage haben sich Design Offices und Drees & Sommer gestellt und eine explorative Studie zum Event- und Meetingverhalten von Mitarbeitenden in den...

Weiterlesen »

Beratung Router/Hardware Neuaufbau HeimnetzwerkIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Steigender Bedarf an psychoonkologischer Beratung in ThüringenIn Thüringen wächst der Bedarf an psychologischer Unterstützung für Krebskranke und ihre Angehörigen. Die Thüringische Krebsgesellschaft verzeichnete im vergangenen Jahr mehr als 4.600 Beratungen, ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Die Beratungsstellen bieten Unterstützung bei Diagnoseschock, Angst, körperlichen Belastungen der Therapie und sozialen sowie rechtlichen Aspekten der Erkrankung.

Weiterlesen »

PC-Upgrade: Beratung gesucht für Gehäuse und MainboardDer Autor plant ein PC-Upgrade nach mehreren Jahren und sucht nach Rat für ein passendes Gehäuse und Mainboard. Er bevorzugt schallgedämmte Gehäuse, ATX-Format und gute Kühlung. Für das Mainboard ist er an AM5 interessiert, mit PCIe 5.0 und soliden Features. WLAN, Sound und RGB sind nicht wichtig. Es sollen Standardanschlüsse für die nächsten Jahre vorhanden sein.

Weiterlesen »

Beratung zur nachhaltigen Transformation treibt ZEBZEB ist 2024 weiter gewachsen. Die Beratungsgesellschaft mit Sitz in Münster hat ihre Umsatzerlöse auf 245 Mill. Euro gesteigert.

Weiterlesen »

Löhner Beratung gibt angehende Gründerinnen und Gründer TippsBei der Beratung für Existenzgründer in Löhne gibt es Tipps für angehende Selbstständige. Jetzt haben die Beratenden noch einmal Verstärkung bekommen.

Weiterlesen »