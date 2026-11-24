Die Produktion der zweiten Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms ist beendet. Peter Claffey und HBO planen eine Ausstrahlung 2027.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der HBO -Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" sind offiziell beendet. Hauptdarsteller Peter Claffey, der die Rolle des riesigen Heckenritters Ser Duncan vertritt, hat das Ende der Produktion über seine Instagram-Seite kommuniziert und sich öffentlich bedankt. Damit ist die Produktion dieses Spin-offs der "Game of Thrones"-Franchise einen wesentlichen Schritt Richtung Veröffentlichung vorangekommen, auch wenn ein konkretes Startdatum für die kommenden Episoden noch aussteht.

Produktionsende und neue Darsteller

Peter Claffey bewertete die Möglichkeit, an dieser Serie mitzuwirken, als das größte Geschenk seines Lebens. Auch der Schauspieler, der das alias Egg spielt, hatte bereits vorab bestätigt, dass seine Arbeit an der zweiten Staffel abgeschlossen ist. Diese Doppelbestätigung signalisiert den Fans, dass die nächste Reise des ungewöhnlichen Duos in Westeros nun die Post-Produktionsphase erreicht hat. Die Geschichte selbst spielt rund anderthalb Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel.

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Neben Claffey und dem jungen Egg zählen neue Gesichter zum Ensemble der zweiten Staffel. Der 67-jährige Peter Mullan schlüpft in die Rolle des Ser Eustace Osgrey. Zudem ist der 48-jährige Babou Ceesay als Ser Bennis zu sehen. Ein weiterer wichtiger Neuzugang ist Lucy Boynton im Alter von 32 Jahren, die die berüchtigte Lady Rohanne Webber, auch bekannt als die Rote Witwe, darstellt.

Romantische Wendungen und Handlungsfokus

Im Gegensatz zu den blutigen Machtkämpfen um den Eisernen Thron oder den drachenbasierten Konflikten in "House of the Dragon", fokussiert sich diese Serie auf kleinere, persönlichere Abenteuer. Dunk reist durch die Sieben Königslande und steht im Dienst von Ser Eustace Osgrey. Dabei geraten sie in einen Konflikt um Land und Wasser mit Lady Rohanne Webber. Eine besondere Dynamik ergibt sich daraus, dass hinter dem kahl geschorenen Jungen Egg ein Prinz des Hauses Targaryen verborgen ist.

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Peter Claffey hat die narrativen Elemente der zweiten Staffel als eine tragische Liebesgeschichte beschrieben. Er erklärte, dass für seinen Charakter Dunk diesmal eine völlig andere Art von Herausforderung bevorsteht. Dies deutet auf eine emotionale Tiefe hin, die über das reine Rittertum hinausgeht und die Beziehungen der Protagonisten untereinander komplexer gestaltet, als es in der ersten Staffel der Fall war.

Drehorte, Verzögerungen und künftige Planung

Die Produktion verlief nicht ganz ohne technische Hürden. Die Dreharbeiten begannen im Dezember 2025. Gedreht wurde an verschiedenen Standorten, darunter Belfast und Spanien. Überschwemmungen an einem der Drehorte führten zu zeitweisen Verzögerungen im Produktionsplan. Dennoch konnte die Produktion im Sommer des laufenden Jahres größtenteils abgeschlossen werden.

Die künftige Zukunft der Serie ist vielversprechend. Ira Parker, die Showrunnerin, hat in Interviews eine langfristige Strategie für die Serie skizziert. Die vorhandenen Novellen von George R. R. Martin könnten jeweils als Grundlage für eine eigene Staffel dienen. Zusätzlich arbeitet George R. R. Martin aktuell an weiterem Material, das die Welt von Westeros erweitern wird.

Parker erwähnte sogar die Möglichkeit, die Darsteller über mehrere Jahre hinweg real altern zu lassen. Diese Idee würde bedeuten, dass Dunk und Egg später in unterschiedlichen Lebensabschnitten wieder aufeinandertreffen könnten. Dies wäre eine innovative erzählerische Technik, um den Zeitverlauf in der Serie realistisch widerzuspiegeln.

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Veröffentlichungsdatum und Ausblick

Für die Fans der Serie steht fest, dass die zweite Staffel im Jahr 2027 erscheinen soll. Ein exakter Termin für die Erstausstrahlung wurde von HBO bislang nicht bekannt gegeben. Die Wartezeit auf die neuen Episoden wird also noch einige Monate dauern. Dennoch bestätigt die Beendigung der Dreharbeiten die hohe Priorität, die HBO diesem Projekt einräumt.

HBO scheint mit Westeros noch lange nicht fertig zu sein. Trotz des Endes der "Game of Thrones"-Ära und der aktuellen Entwicklungen bei "House of the Dragon" bleibt das Interesse an den Geschichten dieser Welt ungebrochen. Die zweite Staffel von "A Knight of the Seven Kingdoms" wird zeigen, ob das Duo Dunk und Egg das gleiche Publikum ansprechen kann wie ihre Vorgänger in der größeren Saga.