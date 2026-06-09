Dreharbeiten zur dritten Staffel von "The Last of Us" unterbrochen

Die Produktion der dritten Staffel der Erfolgsserie "The Last of Us" in Vancouver wurde vorübergehend gestoppt. Fans und Insider rätseln über den Grund - möglicherweise liegt es an der Fußball-Weltmeisterschaft oder einer Sommerpause. Die Serie bleibt weiterhin ein großes finanzielles Investment.

Nachdem die Veröffentlichung der zweiten Staffel von "The Last of Us" nun schon ein Jahr her ist, warten Fans (un)geduldig auf die Fortsetzung der Videospieladaption.

Doch die könnte noch lange auf sich warten lassen. Mit "The Last of Us" feierte HBO sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Staffel riesige Erfolge. Die Videospiel-Verfilmung, bei der Pedro Pascal und Bella Ramsey die Hauptrollen Joel und Ellie verkörperten, ging nicht nur bei Fans des Games durch die Decke, sondern auch bei allen Zuschauer:innen, die Dystopie- und Endzeit-Serien lieben.

Nachdem die zweite Staffel von "The Last of Us" Fans mit einem Cliffhanger (und einem gebrochenen Herzen) zurückgelassen hatte, war vielen klar, dass die dritte Staffel sich noch in einer weiteren Zukunft befinden wird. Doch die neuesten Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich die dritte Staffel von "The Last of Us" noch weiter verzögern wird. Die Dreharbeiten zu den neuen Episoden von "The Last of Us" laufen momentan im kanadischen Vancouver. Oder sollte man eher sagen: "liefen".

Die Dreharbeiten begannen am 2. März dieses Jahres und sollten planmäßig bis zum 27. November laufen. Dem offiziellen Produktionsverzeichnis von British Columbia ist allerdings zu entnehmen, dass die Dreharbeiten von "Calm Current" (dem Arbeitstitel für Staffel drei) unterbrochen worden sind.

Und Fans sowie Insider rätseln nun, was der Grund für die Drehpause sein könnte. Ein Grund für die Unterbrechung der Dreharbeiten wurde von British Columbia nämlich nicht offiziell genannt. Nahe liegt allerdings, dass die Pause vielleicht mit der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in Verbindung steht. In Vancouver finden immerhin sieben Spiele statt.

Diese dauern allerdings bis zum 7. Juli - und da soll die "The Last of Us"-Drehpause ja eigentlich schon wieder offiziell beendet sein. Es könnte sich auch um eine Sommerpause handeln, die aufgrund einer unglücklichen Kommunikation seitens des Studios nicht gut mitgeteilt wurde. Ein kompletter Abbruch der Dreharbeiten würde den British Columbia Studios ordentlich ins Geld gehen.

Denn "The Last of Us" war richtig teuer. Fans müssen sich also gedulden. Ob die Unterbrechung tatsächlich nur eine vorübergehende Pause ist oder doch auf größere Probleme hindeutet, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass die Produktion einer so aufwändigen Serie wie "The Last of Us" immer mit Herausforderungen verbunden ist, sei es durch Terminkonflikte, logistische Schwierigkeiten oder unvorhergesehene Umstände.

Die Serie, die auf dem gleichnamigen Computerspiel von Naughty Dog basiert, hat hohe Erwartungen zu erfüllen, nachdem die ersten beiden Staffeln sowohl kritisch als auch kommerziell erfolgreich waren. Die Verzögerung könnte daher sowohl kurzfristige als auch langfristige Auswirkungen auf den Release-Zeitplan haben. Fest steht, dass die Begeisterung der Fans ungebrochen bleibt und sie hoffen, dass die dritte Staffel den hohen Standard der Vorgänger halten kann.

Bis dahin bleibt nur das Warten und Spekulieren über den genauen Grund der Dreharbeitenunterbrechung und wann die Fortsetzung endlich auf den Bildschirmen zu sehen sein wird. Schon in 1 Tag: Die perfekte Ergänzung zu "Off Campus" startet bei Amazon Prime





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