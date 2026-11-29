Sandra Bullock lehnte eine Rolle an Batmans Seite ab. Nicht einmal das Drehbuch las sie. Dahinter steckte ein klarer Wunsch.

hat nicht einmal das Drehbuch gelesen! Nach ihrem großen Durchbruch mit dem Actionfilm "Speed" im Jahr 1994 bekam die Schauspielerin die Chance auf eine Hauptrolle in Joel Schumachers Comicverfilmung "zu.

Der Grund: Eine Rolle, die vor allem als romantisches Gegenstück zum Superhelden gedacht war, reizte die Schauspielerin so gar nicht.aber gegen eine Comicverfilmung gar nichts einzuwenden. Ihr schwebte allerdings eine schrägere und düsterere Figur vor.

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"Ich meine, die ungewöhnlichen Rollen gefallen mir schon", erklärte sie im Gespräch mit der Zeitung. Dabei hatte die Leinwandschönheit sogar schon eine genaue Vorstellung davon, wen sie gern verkörpern würde: "Ich würde gerne so etwas wie die Schwester des Jokers oder den bösen Zwilling des Riddlers spielen.