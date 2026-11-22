Der neue Tribute-Film Sunrise on the Reaping wurde zu großen Teilen in Deutschland gedreht. Erfahren Sie, welche ikonischen Schauplätze in Berlin und Duisburg die Welt von Panem erschaffen haben.

Der neue Kinofilm "Sunrise on the Reaping" aus der Reihe der Tribute von Panem macht die deutsche Filmkulisse zum globalen Star. Die Produktion konzentriert sich auf die Ursprünge der Figur Haymitch Abernathy und nutzt dafür architektonische Juwelen in Berlin und Duisburg. Trotz der fiktiven fernen Welt von Panem entstanden die visuell beeindruckenden Szenen zu einem großen Teil auf deutschem Boden.

Das Capitol und seine futuristischen Hallen

Das International Congress Center (ICC) in Berlin diente als zentrales Studio für die Darstellung des Machtzentrums. Die futuristische Architektur aus den 1970er-Jahren bot den idealen Hintergrund für die opulenten Säle des Kapitol. Dort wurden Talkshow-, Trainings- und Korridorszenen gedreht. Auch Aufnahmen in den Unterkünften und Untersuchungsräumen der Tribute entstanden in diesem ikonischen Bauwerk. Maske und Styling der Darsteller und Komparsen wurden ebenfalls im ICC realisiert.

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Räume der Macht in der deutschen Metropole

Weitere wichtige Schauplätze in Berlin nutzten historische Locations für ihre Inszenierung. Das Velodrom stellte den sogenannten "Launch Room" dar. In diesem Raum warten die Teilnehmer vor Beginn der Spiele, bevor sie auf Podesten in Richtung Arena fahren. Für die Inszenierung der Räume von Präsident Coriolanus Snow nutzte die Produktion zusätzlich die Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Diese Standorte verliehen der Herrschaft des Kapitol eine spezifische deutsche Ästhetik.

Die Atmosphäre von Distrikt 12 in Duisburg

Im Landschaftspark Duisburg-Nord entstand die Heimat von Haymitch, der als Distrikt 12 bezeichnet wird. Das Team drehte auf der Piazza Metallica die sogenannte "Ernte". Bei dieser Zeremonie werden die Tribute für die Hunger Spiele ausgewählt. Die Industrieanlagen bildeten die grimmige Kulisse für Szenen mit Haymitch und Lenore Dove. Auch ein Teil von Haymitchs Weg in die Arena wurde in dieser industriellen Landschaft gefilmt.

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Spanische Landschaften für die Arena

Während die politische und soziale Struktur in Deutschland entstand, fand das Überlebensspiel in Spanien statt. Die Arena selbst wurde in der Berglandschaft Asturiens inszeniert. Diese geografische Trennung der Drehorte unterstreicht die unterschiedlichen Welten innerhalb der Geschichte. Die Kombination aus deutscher Architektur und spanischer Natur schafft die visuelle Basis des Films.

Das Erbe der Dreharbeiten in Deutschland

Die Entscheidung für diese deutschen Standorte verbindet deutsche Geschichte mit globaler Popkultur. Die Nutzung des ICC und des Velodroms hebt die strukturelle Präsenz Berlins hervor. Duisburg bietet mit seiner Industriebrache einen perfekten Kontrast zur Repräsentation der Hauptstadt Panems. Diese Kombination aus urbanen Zentren und industriellen Relikten ermöglicht eine vielschichtige Inszenierung. Der Film "Sunrise on the Reaping" nutzt diese Locations, um die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy greifbar zu machen. Die Produktionsdetails offenbaren eine sorgfältige Auswahl an Orten, die sowohl historisch bedeutend als auch visuell ansprechend sind. Dies bietet Fans der Tribute von Panem die Chance, die Kulissen einer neuen Generation zu erleben. Die Dreharbeiten haben gezeigt, wie flexibel deutsche Architektur für verschiedene narrative Zwecke eingesetzt werden kann. Die Integration von Berlin und Duisburg in die Handlung ist ein markantes Beispiel für internationale Filmkooperationen. Die spezifischen Schauplätze tragen zur Authentizität der fiktiven Welt bei. Die Architektur der 1970er-Jahre verleiht dem Capitol eine zeitlose, doch spezifische Atmosphäre. Die industrielle Ästhetik von Duisburg unterstreicht die Härte des Distrikts 12. Diese geografische Vielfalt bereichert das visuelle Erlebnis für das globale Publikum. Die Drehorte in Deutschland sind somit integraler Bestandteil des Erfolgs des Films.