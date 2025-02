Drei Bodylotions für seidenweiche Haut im Winter

Der Winter ist eine besonders trockene Zeit für unsere Haut. Dieser Artikel stellt drei Bodylotions vor, die helfen, die Haut zu pflegen und zu schützen.

Im Winter benötigt unsere Haut eine Extraportion Pflege, damit sie nicht austrocknet. Denn schon bei Temperaturen unter acht Grad Celsius schränkt unser Körper die hauteigene Talgproduktion stark ein. Die trockene Heizungsluft und die Kälte draußen entziehen unserer Haut zusätzlich wichtige Feuchtigkeit. Was passiert, wenn unserer Haut der schützende Fettfilm fehlt? Wenn der Talg fehlt, ist unsere Haut nicht mehr weich, geschmeidig und elastisch, sondern trocknet aus.

Sie kann gerötet sein, spannen, rissig werden, schuppen oder sogar jucken. Um den schützenden Fettfilm der Haut aufrechtzuerhalten, sollten wir sie mit reichhaltigen Pflegeprodukten unterstützen. Heißt im Klartext: cremen, cremen, cremen. Wir stellen euch drei Bodylotions vor, die wir selbst getestet haben und mit gutem Gewissen empfehlen können.\Die Marke Aveeno ist die Nummer 1 Körperpflegemarke in den USA, Kanada und Großbritannien und seit September 2024 ganz neu in Deutschland. Die Produkte gibt es ausschließlich in Apotheken zu kaufen. Das Besondere: Viele Produkte enthalten den einzigartigen 3-fachen Haferkomplex (Hafermehl, Haferextrakt und Haferöl), der selbst stark beanspruchte und empfindliche Haut effektiv beruhigen soll.\Das sagt Aveeno zur Bodylotion: Die Lotion mit dem 3-fachen Haferkomplex sowie Sheabutter beruhigt sehr trockene, empfindliche Haut in 60 Sekunden. Die Haut wird mit intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, die Hautschutzbarriere erneuert und gestärkt. Das Produkt ist parfümfrei, schnell einziehend, nicht fettend und frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs. Die Bodylotion von Aveeno lässt sich sehr gut auftragen, ist schön leicht und zieht sehr schnell ein. Sie hinterlässt keinen fettigen Film auf der Haut, dafür ein samtweiches Hautgefühl. Das Produkt ist parfümfrei, enthält aber einen 3-fachen Haferkomplex. Die Wirkung spürt man nicht nur, sondern riecht man auch. Die Lotion hinterlässt einen dezenten Haferduft. Das ist erstmal ungewohnt, aber doch sehr angenehm.\Die Premium-Marke Biotherm gibt es bereits seit den 50er Jahren. Die Besonderheit der Kosmetik-Brand: Biotherm nutzt die Kraft des Wassers und wurde durch die Entdeckung von Life Plankton zum Pionier im Bereich der Biowissenschaft. Life Plankton enthält 35 Nährstoffe, Proteine, Vitamine, Aminosäuren, Lipide und Spurenelemente. Damit ist es hochverträglich und hat stets eine positive Wirkung auf die Haut.\Das sagt Biotherm zur Bodylotion: Die Lait Corporel Active Recovery Körpermilch von Biotherm versorgt die Haut nicht nur mit Feuchtigkeit, sondern beschleunigt auch die Hautregeneration. Inhaltsstoffe wie Biotech Plankton, Vitamin B3, Vitamin E und Pro-Vitamin B5 sorgen dafür dass raue, rissige, gespannte und zu Juckreiz neigende Haut sofort beruhigt wird. Beim Auftragen soll sich die Textur von einem Balsam in eine Milch verwandeln. Die Körpermilch zieht schnell und duftet dezent nach Mandeln.\Die Bodylotion von Biotherm hat eine leichte Konsistenz, wird beim Auftragen „flüssiger“, lässt sich leicht verteilen und zieht sehr schnell ein. Die Haut ist anschließend sofort viel weicher und geschmeidiger – ohne zu kleben. Die Bodylotion ist parfümiert – und zwar duftet sie dezent nach Mandeln. Der Duft ist super angenehm und erfrischend, aber nicht aufdringlich. Vor ein paar Jahren wurde die Brand auf TikTok gehypt und ist seitdem hierzulande total beliebt. Die Rede ist von CeraVe. Das Besondere an der Marke: Alle CeraVe-Produkte sind mit drei essenziellen Ceramiden formuliert, die helfen, die natürliche Hautschutzbarriere wiederherzustellen, sodass die Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit zu versorgt ist, weich bleibt und Schadstoffe abwehren kann.\Die CeraVe Feuchtigkeitscreme enthält unter anderem Ceramide und Hyaluronsäure, versorgt trockene bis sehr trockene Haut intensiv mit Feuchtigkeit und unterstützt die Erneuerung der Hautschutzbarriere. Die Formel ist reichhaltig, nicht fettend und zieht schnell ein. Die Creme kann im Gesicht oder am ganzen Körper angewandt werden. Das Produkt eignet sich für empfindliche sowie zu Neurodermitis und Allergien neigender Haut geeignet, ist parfümfrei und nicht komedogen.\Das Produkt von CeraVe zieht schnell ein, aber nicht so schnell wie die beiden anderen Produkte. Dafür gibt es aber eine Erklärung: Es ist nämlich eine Creme und keine Lotion. Das heißt, sie beinhaltet weniger Wasser und ist somit etwas dickflüssiger und reichhaltiger. Das macht sich beim Auftragen bemerkbar. Obwohl sie reichhaltiger ist, hinterlässt die Creme von CeraVe keine fettigen Rückstände auf der Haut und klebt auch nicht.





