Drei deutsche Basketball-Talente vor dem NBA-Draft: Steinbach, Anderson und Kayil im Fokus

Drei junge deutsche Basketballspieler - Hannes Steinbach, Christian Anderson junior und Jack Kayil - stehen unmittelbar vor dem NBA-Draft in Brooklyn. Ihre Geschichten, Statistiken und Ziele werden ebenso beleuchtet wie die finanziellen Perspektiven und Herausforderungen, darunter Andersons umstrittene Körpergröße und Kayils BBL-Verpflichtung.

Hannes Steinbach , ein zwanzigjähriger Basketballspieler aus Würzburg, steht kurz vor dem NBA-Draft. Seine Verbindung zu Dirk Nowitzki reicht bis in die Kindheit zurück, als beide im Hinterhof Bälle warfen.

Steinbachs Vater Burkhard war einst Teamkollege von Nowitzki bei den Würzburg Baskets und ist bis heute mit ihm befreundet, obwohl er ihm einmal im Training aus Versehen einen Zahn ausschlug. Nun folgt der Sohn dem Vorbild und könnte neben Jack Kayil und Christian Anderson junior einer von drei Deutschen sein, die in der kommenden Woche in Brooklyn in die NBA aufsteigen. Der Draft ist eine der wichtigsten Talentbörsen im Sport, bei der Spieler von den Franchisen für Millionenverträge verpflichtet werden.

Wer früher gezogen wird, erhält mehr Geld. Der erste Pick sichert sich einen Vierjahresvertrag mit einem Wert von bis zu 60 Millionen Euro, der dreißigste noch 13,4 Millionen. Steinbachs Karriere verlief rasant: Nach einer Saison in der deutschen Bundesliga (BBL) mit Würzburg wechselte er für ein Jahr an die University of Washington in die NCAA. Dort überzeugte der 2,08 Meter große und 112 Kilo schwere Power Forward mit durchschnittlich 18,5 Punkten und 11,8 Rebounds pro Spiel.

In den letzten drei Wochen hat er bei acht NBA-Klubs vorgespielt und dabei viel Stress erfahren, aber sein großer Traum bleibt die Liga. Experten sehen ihn derzeit als möglichen fünfzehnten Pick, was ihm rund 21,44 Millionen Euro für vier Jahre einbringen würde. Seine Priorität ist nicht das Team, sondern ein gutes Umfeld und Spielminuten. Kürzlich traf er in Los Angeles auf Nowitzki, der als TV-Experte arbeitet, und ließ sich von dessen Erfolg inspirieren.

Langfristig strebt er Meisterschaften, einen All-Star-Status und eine Führungsrolle in der Nationalmannschaft an - genau wie sein Vorbild. Um das zu erreichen, hat er mit Holger Geschwindner, dem langjährigen Mentor von Nowitzki, zusammengearbeitet und an den berühmten Pfingstcamps am Starnberger See teilgenommen. Nach Nowitzki und Maxi Kleber wäre er der dritte Spieler aus Würzburg, der den Sprung in die NBA schafft. Neben Steinbach gelten zwei weitere deutsche Talente als aussichtsreich: Jack Kayil und Christian Anderson junior.

Anderson, ein sogenannter Combo-Guard aus Texas Tech, erzielte in College 18,5 Punkte und 7,4 Assists pro Spiel und traf 41,5 Prozent seiner Dreipunktwürfe. Dennis Schröder, deutscher Weltmeister-Kapitän, sieht in ihm seinen potenziellen Nachfolger in der Nationalmannschaft und vertritt ihn über seine Agentur.

Allerdings gibt es Bedenken: Bei einer erneuten Vermessung in der NBA wurde Anderson barfuß nur 1,85 Meter groß gemessen, während seine Universität 1,91 Meter angab. Diese sechs Zentimeter könnten einige Teams abschrecken, auch wenn seine Armspannweite mit 2,01 Meter und seine Sprungkraft überzeugten. Seine Physis muss noch zulegen; er wiegt nur 82 Kilogramm. Prognosen sehen ihn an 16.

Stelle bei den Memphis Grizzlies, wo ein Vertrag über 20,4 Millionen Euro winken würde. Kayil, derzeit mit Alba Berlin im BBL-Finale gegen Bayern München, hat keinen persönlichen Draft-Workout absolvieren können, da er mit seinem Club gebunden war. Er führte aber Gespräche mit NBA-Teams und erhielt positives Feedback. Da man sich nur einmal für den Draft anmelden kann, entschied er sich mit seinem Agenten, den Schritt zu wagen und "all-in" zu gehen.

Derzeit wird er in der zweiten Runde an 38. Stelle gehandelt. Sein Ziel ist es, sich mit dem Meistertitel von Alba Berlin zu verabschieden, bevor er den Sprung nach Amerika wagt





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