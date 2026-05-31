Drei Deutsche bei Frontalcrash in Norwegen getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Norwegen sind drei deutsche Männer ums Leben gekommen. Ihr Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Lkw zusammen.

Bei einem schweren Frontalcrash sind am Samstag in Norwegen drei deutsche Männer ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB rund 300 Kilometer nördlich von Oslo.

Gegen 6 Uhr war das Auto der Deutschen Richtung Norden unterwegs, als es auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte der Wagen frontal mit einem Lkw zusammen. Für die drei Männer kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Die beiden Personen im Lastwagen blieben unverletzt, wie die Polizei erklärte. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto der Deutschen komplett zerquetscht wurde. Wie die norwegische Zeitung Verdens Gang (VG) berichtet, waren die Unfallopfer eingequetscht. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie unter großem Aufwand befreien.

Stundenlang waren Polizei, Spurensicherung, die norwegische Straßenverwaltung, Abschleppdienste und die Feuerwehr im Einsatz. Währenddessen prasselte Regen auf die Einsatzstelle, dunkle Wolken hingen schwer über dem Unglücksort. Die Einsatzkräfte spannten ein Zelt über das Wrack, um es vor dem Wetter zu schützen. Die Identität der drei Männer ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es handelt sich nach Polizeiangaben um deutsche Staatsbürger.

Die Botschaft in Oslo wurde informiert und steht in Kontakt mit den Angehörigen. Die norwegischen Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die genaue Unfallursache zu klären. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Straße aufgrund des Regens rutschig war, aber auch menschliches Versagen oder ein technischer Defekt könnten eine Rolle gespielt haben. Der Lkw-Fahrer, ein Norweger, wurde von Notfallseelsorgern betreut und verbrachte den Rest des Tages im Krankenhaus unter Schock.

Die Autobahn in der Region wurde für mehrere Stunden vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. In Deutschland hat die Nachricht von dem tragischen Unfall für große Bestürzung gesorgt, vor allem in den Heimatorten der Opfer. Noch ist unklar, ob die drei Männer auf dem Weg zu einem gemeinsamen Urlaub oder einer Geschäftsreise waren. Die Polizei in Norwegen bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Der Unfall ereignete sich auf der Europastraße 6, einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Norwegens. In diesem Abschnitt ist die Straße zweispurig und nicht durch Leitplanken getrennt, was Frontalkollisionen begünstigen kann. Die norwegische Straßenverwaltung prüft derzeit, ob Sicherheitsmaßnahmen wie Mittelstreifen oder Tempolimits verschärft werden müssen. Die Trauer um die drei Männer ist groß.

In den sozialen Medien kursieren kondolierende Nachrichten, und Freunde erinnern an die Verstorbenen. Die örtliche Gemeinde plant eine Gedenkveranstaltung. Der Unfall reiht sich ein in eine Serie schwerer Verkehrsunfälle in Norwegen, bei denen in diesem Jahr bereits mehrere deutsche Touristen ums Leben kamen. Die norwegische Polizei appelliert an alle Autofahrer, besonders bei nassen Straßenverhältnissen vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeit anzupassen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an





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