Drei deutsche Handball-Teams im Final Four der European League

Die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel und die MT Melsungen kämpfen um den dritten Euro-Titel in Folge. Besonders im Fokus steht Flensburg-Kapitän Johannes Golla, der im Sommer nach Melsungen wechselt.

Drei deutsche Handball -Teams kämpfen beim Final Four der European League um den Titel. Die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel und die MT Melsungen wollen den dritten Euro-Titel in Folge gewinnen.

Besonders im Fokus steht Flensburg-Kapitän Johannes Golla, der im Sommer nach Melsungen wechselt. Golla wird im Halbfinale auf seinen künftigen Klub treffen und könnte somit Melsungen in der kommenden Saison europäisch nicht vertreten machen. Die Qualifikation für die Champions League wäre finanziell fast wertvoller als der Euro-League-Titel. Der Gewinner der Königsklasse winkt bis zu eine Million Euro Mehreinnahmen.

Für die Handball-Schwergewichte Flensburg und Kiel ist es die letzte Titelchance. Die Meisterschaft ist früh außer Reichweite, der DHB-Pokal ist nach dem Viertelfinale beendet. Der THW Kiel muss auf Nationalspieler Andreas Wolff verzichten, der weiterhin auf Elias Ellefsen á Skipagøtu und Emil Madsen verzichten muss. Timo Kastening und die MT Melsungen wollen sich für die Halbfinal-Niederlage des Vorjahres revanchieren





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