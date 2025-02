Drei erholsame Tage in einem italienischen Hotel für nur 34,90 Euro

Entdecken Sie Italien mit einem stressfreien Kurzurlaub in einem ausgewählten Hotel. Genießen Sie luxuriöse Extras wie Massagen, Heubäder oder Weinproben. Für nur 34,90 Euro pro Nacht für zwei Personen können Sie sich eine Auszeit vom Alltag gönnen.

Drei erholsame Tage mit Ihrer Begleitung – ergänzt durch ein kostenloses Hotelerlebnis. Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltagsstress und genießen Sie einen Kurzurlaub in Ihrem Wunschhotel. Je nach Hotel können Sie sich mit Ihrer Begleitung auf eine entspannende Massage , wohltuende Heubäder oder eine edle Weinprobe freuen. Bis zur Spitze Italiens: 172 Hotels entdecken, für nur 34,90 Euro für zwei Personen. Hinweis: Die Übernachtungen und Hotelerlebnisse sind im Hotelgutschein enthalten.

Im Hotel zu bezahlen sind die Kosten für Frühstück und Abendessen pro Person und gebuchter Nacht, die mit dem Hotelgutschein verbindlich dazu gebucht werden. Die Preise hierfür sind online in den Informationen des von Ihnen ausgesuchten Hotels angegeben. Bitte informieren Sie sich vorab über die anfallenden Kosten. Sie bestellen Ihren persönlichen Hotelgutschein online. Direkt nach Ihrer Buchung können Sie den Gutschein einfach als PDF ausdrucken. Mit einem schönen Umschlag oder anderweitig hübsch verpackt ist der Gutschein das perfekte Last-Minute-Geschenk. Geben Sie den Buchungscode der Gutscheinkarte auf dem Buchungsportal www.invent-service.com ein und wählen Sie Ihr Wunschhotel. Fragen Sie Ihren Kurzurlaub online spätestens 2 Tage bis höchstens 1 Jahr vor dem gewünschten Reisetermin an. Die Buchung ist nur direkt über das Buchungsportal möglich. Die Preise für Frühstück und Abendessen finden Sie online in den Beschreibungen des jeweiligen Hotels. Diese Kosten sind vor Ort im Hotel zu begleichen. Bitte informieren Sie sich vorab über die Essenspreise in dem von Ihnen ausgesuchten Hotel. Mit dem Erhalt Ihrer Reservierungsbestätigung per E-Mail ist Ihr Kurzurlaub fix gebucht. Legen Sie diese beim Check-in im Hotel vor.





