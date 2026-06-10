Drei Eröffnungsfeiern bei der WM 2026: Mexiko, USA und Kanada feiern gemeinsam

Die Fußball-WM 2026 beginnt mit drei historischen Eröffnungsfeiern in Mexiko, den USA und Kanada. Erfahren Sie alle Details zu den Shows, Stars und Übertragungen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in einer historischen Premiere mit gleich drei Eröffnungsfeier n gefeiert, die in den drei Gastgeberländern Mexiko , den USA und Kanada stattfinden. Dies unterstreicht den einzigartigen Charakter des Turniers, das erstmals von drei Nationen gemeinsam ausgerichtet wird.

Die Hauptzeremonie ist für den 11. Juni im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt geplant, wo 83.000 Zuschauer Zeuge einer spektakulären Show werden sollen. 90 Minuten vor dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt die Feier, die mexikanische Kultur und Musik in den Mittelpunkt stellt. Neben Legenden aus dem eigenen Land werden internationale Stars wie Shakira und Burna Boy mit ihrem WM-Song Dai Dai erwartet, während auch Madonna auf der Bühne stehen soll.

Die Show wird live im ZDF und auf Joyn übertragen, beginnend mit Vorberichten ab 17:45 Uhr und der Feier um 19:30 Uhr. Am 12. Juni folgen dann die Feierlichkeiten in Toronto und Los Angeles, um auch Kanada und den USA die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. In Toronto beginnt die Show um 19:30 Uhr deutscher Zeit, bevor Kanada gegen Bosnien-Herzegowina antritt.

In Los Angeles startet die Feier erst um 1:30 Uhr deutscher Zeit, da die USA anschließend auf Paraguay treffen. Während die öffentlich-rechtlichen Sender voraussichtlich nur Highlights zeigen, bietet MagentaTV die Übertragungen beider Shows live an. Die Eröffnungsfeier in Toronto setzt auf eine Mischung aus kanadischen Stars und internationalen Acts, mit einem Fokus auf multikultureller Vielfalt. Pop, Indie, R&B und Weltmusik sollen die Breite der kanadischen Gesellschaft widerspiegeln.

Die Show im SoFi Stadium in Los Angeles hingegen wird eine High-Energy-Show mit Hip Hop und Pop, wie sie von US-Sportveranstaltungen bekannt ist. Globale Stars sollen die Bühne rocken und die Stimmung auf den Höhepunkt treiben. Der Leitgedanke der gesamten Feierlichkeiten lautet Three nations, one celebration (Drei Länder, eine gemeinsame Feier). Dieser Slogan soll die Einheit und den Zusammenhalt der drei Gastgeberländer betonen, während die kulturelle Vielfalt Nordamerikas und der globale Charakter der WM gefeiert werden.

Die Wahl der Musikrichtungen und Künstler spiegelt die jeweiligen nationalen Identitäten wider: Mexiko setzt auf Latin Music und Cumbia, die USA auf Hip Hop und Pop und Kanada auf eine diverse Mischung. Insgesamt wird die Eröffnung der WM 2026 als ein Fest der Kulturen in Erinnerung bleiben, das die Vorfreude auf das Turnier steigert.

Die Stadien der WM, die in den drei Ländern verteilt sind, sind bereits bekannt und umfassen moderne Arenen in Städten wie Mexiko-Stadt, Toronto, Los Angeles und vielen weiteren. Die Spiele werden vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 ausgetragen, und das ZDF überträgt die Partien im Free-TV.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase unter anderem auf die Elfenbeinküste, ein Spiel, das ebenfalls live im Fernsehen und im Stream zu sehen sein wird. Die Eröffnungszeremonien sind jedoch der Höhepunkt der ersten Tage und bieten einen eindrucksvollen Auftakt für das gesamte Turnier





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Dreifache Eröffnungsfeier: Fußball-WM 2026 bricht historische RekordDie Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit einer historischen Eröffnung gefeiert: Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern in den Gastgeberländern Mexiko, den USA und Kanada. Die Hauptfeier findet am 11. Juni in Mexiko-Stadt statt, wo 83.000 Zuschauer eine Show mit mexikanischen Legenden und internationalen Stars erleben werden. Der Fokus liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop, und die Königin der WM-Songs, Shakira, wird zusammen mit Burna Boy ihren neuesten Song 'Dai Dai' performen. Auch US-Star Madonna soll auftreten. Am 12. Juni gibt es weitere Shows in Toronto und Los Angeles, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren. Die Eröffnungsfeiern werden live im Free-TV vom ZDF übertragen, das seine Übertragung um 17:45 Uhr mit Vorberichten beginnt und um 19:30 Uhr live bei der Eröffnungsfeier in Mexiko ist, ehe um 21 Uhr das erste WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt.

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