Drei Eröffnungsfeiern: Die Fußball-WM 2026 bricht historische Rekord

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet, die in den Gastgeberländern Mexiko, den USA und Kanada stattfinden werden. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Turniers, dass es mehrere Eröffnungsfeiern gibt. Die Hauptfeier wird am 11. Juni in Mexiko-Stadt stattfinden, wo 83.000 Zuschauer erwartet werden, bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und einem anderen Team beginnt. Am 12. Juni werden weitere Shows in Toronto und Los Angeles stattfinden, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet, die in den Gastgeberländern Mexiko , den USA und Kanada stattfinden werden. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Turniers, dass es mehrere Eröffnungsfeiern gibt.

Die Hauptfeier wird am 11. Juni in Mexiko-Stadt stattfinden, wo 83.000 Zuschauer erwartet werden, bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und einem anderen Team beginnt. Am 12. Juni werden weitere Shows in Toronto und Los Angeles stattfinden, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren.

Die Übertragung der Eröffnungsfeiern und der Spiele wird vom ZDF live im Free-TV übertragen, wobei der Sender um 17:45 Uhr mit den Vorberichten beginnt und um 19:30 Uhr live mit der Eröffnungsfeier in Mexiko beginnt, bevor das erste WM-Spiel um 21 Uhr zwischen Mexiko und Südafrika stattfindet. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen, während MagentaTV live dabei sein wird.

Die Feier in Toronto beginnt um 19:30 Uhr deutscher Zeit vor dem Auftaktmatch gegen Bosnien Herzegowina, während die Feier in Los Angeles um 1:30 Uhr deutscher Zeit beginnt, bevor die US-Mannschaft gegen Paraguay spielt. Die WM-Endrunde 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen, wobei nun auch die Stadien bekannt gegeben wurden, in denen die Endrunde stattfinden wird.

Die Eröffnungsfeier in Mexiko wird mexikanische Legenden und internationale Stars auf der Bühne präsentieren, wobei der Fokus auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop liegen wird. Die Show in Los Angeles wird eine 'High-Energy-Show' mit globalen Stars sein, wie es bei US-Sportevents üblich ist, während die Show in Kanada eine Mischung aus kanadischen Stars und internationalen Acts präsentieren wird, die eine breite Palette an Musikstilen abdecken werden.

Der Leitgedanke der Feierlichkeiten wird 'Three nations, one celebration' sein, um die kulturelle Vielfalt und den Zusammenhalt in Nordamerika sowie den globalen Charakter der WM zu betonen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Eröffnungsfeiern Mexiko USA Kanada ZDF Magentatv WM-Stadien 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Emotionale Entkrampfung' in schwarz-rot-gold - Wie die Fußball-WM 2006 die Generation Sommermärchen prägteDie Fußball-WM 2006 versetzte Deutschland in einen kollektiven Schwebezustand. 20 Jahre später erinnern sich Marcell Jansen, Kevin Kühnert und Lena Cassel an diesen besonderen Sommer und die Zeit des Erwachsenwerdens.

Read more »

Keine Wasserflaschen in den WM-Stadien: Fürs Geschäft riskiert die Fifa die Gesundheit der Fußball-FansTrotz Hitze verbietet der Weltverband Wasserflaschen in den Stadien. Die Begründung ist absurd – doch dahinter steckt ein perfides Geschäftsmodell.

Read more »

News zur Fußball-WM 2026: Proteste in Mexiko-Stadt eskalieren vor WM-StartDeutschlands WM-Outfits stehen fest. Noch sieben Tage bis Turnierbeginn. Alle Nachrichten zur Fußball-WM im stern-Newsblog. nehmen. Noch sieben Tage bis Turnierbeginn. Alle Nachrichten zur Fußball-WM im stern-Newsblog.

Read more »

Mexiko bereit für Fußball-Weltmeisterschaft trotz Protesten und SicherheitsbedenkenMexikos Außenminister Roberto Velasco sagt, dass die Behörden bereit seien, die Weltmeisterschaft unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen auszurichten.

Read more »