Drei Eröffnungsfeiern: Die Fußball-WM 2026 startet mit großem Kulturprogramm

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit drei Eröffnungsfeiern in den Gastgeberländern Mexiko, USA und Kanada eingeläutet. Die Hauptfeier findet am 11. Juni in Mexiko-Stadt statt, bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Polen beginnt. Am 12. Juni gibt es weitere Shows in Toronto und Los Angeles, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren. Die Eröffnungsfeiern werden von internationalen Stars wie Shakira, Madonna und anderen Musikern begleitet und spiegeln die kulturelle Vielfalt der Gastgeberländer wider. Die WM-Endrunde 2026 findet in insgesamt 16 Stadien in den drei Ländern statt, darunter das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das SoFi Stadium in Los Angeles und das BMO Field in Toronto. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden die Eröffnungsfeiern in Los Angeles und Toronto voraussichtlich nur in Highlights zeigen, während MagentaTV live dabei ist. Das ZDF überträgt die WM 2026 live im Free-TV.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit drei Eröffnungsfeiern in den Gastgeberländern Mexiko , USA und Kanada eingeläutet. Die Hauptfeier findet am 11. Juni in Mexiko -Stadt statt, bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Polen beginnt.

Am 12. Juni gibt es weitere Shows in Toronto und Los Angeles, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren. Die Eröffnungsfeiern werden von internationalen Stars wie Shakira, Madonna und anderen Musikern begleitet und spiegeln die kulturelle Vielfalt der Gastgeberländer wider. Die WM-Endrunde 2026 findet in insgesamt 16 Stadien in den drei Ländern statt, darunter das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das SoFi Stadium in Los Angeles und das BMO Field in Toronto.

Die öffentlich-rechtlichen Sender werden die Eröffnungsfeiern in Los Angeles und Toronto voraussichtlich nur in Highlights zeigen, während MagentaTV live dabei ist. Das ZDF überträgt die WM 2026 live im Free-TV





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