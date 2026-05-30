Drei Frauen, die alle 17 Jahre alt waren, als sie intime Kontakte mit dem Liedermacher Konstantin Wecker hatten, berichten über ihre Erfahrungen. Sie geben an, dass sie sich von Weckers Musik angezogen fühlten und ihn kontaktierten, um ihre Bewunderung für seine Musik auszudrücken. Daraus entstanden weitere Treffen, bei denen sie sich schließlich intime Kontakte mit Wecker einließen. Die Frauen kritisieren Wecker nicht für Straftaten, sondern für das große Alters- und Machtgefälle zwischen ihnen und Wecker.

Drei Frauen berichten über ihre Erlebnisse mit Konstantin Wecker . Sie alle waren 17 Jahre alt, als sie intime Kontakte mit dem Liedermacher hatten. Die Vorfälle ereigneten sich in den Jahren 2014, 2005 und 1990.

Die Frauen, Friederike Schupelius, Marie Franz und eine dritte Frau, die unter dem Pseudonym 'Anne Wolf' geführt wird, geben an, dass sie sich als Jugendliche von Weckers Musik angezogen fühlten. Sie alle kontaktierten ihn per E-Mail oder persönlich nach einem Konzert, um ihm ihre Bewunderung für seine Musik auszudrücken. Daraus entstanden weitere Treffen, bei denen sie sich schließlich intime Kontakte mit Wecker einließen.

Die Frauen geben an, dass sie sich zum Sex mit Wecker gedrängt fühlten, obwohl sie selbst noch Teenager waren. Sie kritisieren Wecker nicht für Straftaten, sondern für das große Alters- und Machtgefälle zwischen ihnen und Wecker. Sie berichten auch von langjährigen Folgen ihrer Erfahrungen mit Wecker. Die 'Süddeutsche Zeitung' hat die Angaben der Frauen über Monate geprüft und mit Dokumenten, Nachrichten und Aussagen von Vertrauten abgeglichen.

Die Frauen sprechen öffentlich, um junge Frauen in ähnlichen Situationen zu warnen, damit sie eine andere Entscheidung treffen





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Konstantin Wecker Friederike Schupelius Marie Franz Anne Wolf Machtgefälle Altersunterschied

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