Drei Frauen vor St. Peter-Ording von Sandbank gerettet: DGzRS warnt vor Wattwanderungen bei Flut

Nach der Rettung dreier Frauen, die auf einer Sandbank vor St. Peter-Ording von der Nordsee eingeschlossen wurden, appelliert die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger an Strandbesucher, sich vor Wattwanderungen mit dem Gezeitenkalender vertraut zu machen. Die Frauen wurden von einem Hubschrauber gerettet und blieben unverletzt. Die Rettungsorganisationen betonen, dass man niemals bei auflaufendem Wasser ins Watt gehen und die Gezeitenzeiten genau beachten sollte.

Am späten Samstagnachmittag des 7. Juni 2026 ereignete sich vor der nordfriesischen Küste bei St. Peter-Ording ein dramatischer Rettungseinsatz . Drei Frauen waren während einer Wattwanderung auf einer Sandbank von der Nordsee umschlossen worden und mussten aus einer lebensbedrohlichen Situation befreit werden.

Der Vorfall verdeutlicht einmal mehr die Gefahren, die von den unberechenbaren Gezeiten und dem komplexen Wattsystem ausgehen, und hat zu einem dringenden Appell der Rettungsorganisationen geführt. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und die DLRG mahnen Strandbesucher und Wattwanderer zu erhöhter Vorsicht und gründlicher Vorbereitung. Gegen 15 Uhr alarmierten Spaziergänger die Rettungsdienste, nachdem sie die drei Frauen beobachtet hatten, die verzweifelt auf der Sandbank standen und um Hilfe riefen.

Das Wasser war bereits bis zur Brust der Frauen gestiegen, als der Hubschrauber der DGzRS eintraf. Mit einer Winde wurden sie einzeln geborgen und sicher an Land gebracht. Glücklicherweise blieben alle Frauen unverletzt. Parallel war der Seenotkreuzer "Theodor Storm" sowie ein weiteres Rettungsboot der DLRG ausgelaufen, um zu helfen.

Vermutlich hatte ein volllaufender Priel den Frauen den Rückweg zum Festland abgeschnitten. Priele, die bei Niedrigwasser oft trocken und harmlos aussehen, können bei einsetzender Flut sehr schnell und mit starker Strömung volllaufen und so zu unerwarteten Fallen werden. Der Vorfall ist kein Einzelfall. Der örtliche DLRG-Ortsverband St. Peter-Ording wird nach eigenen Angaben mehrmals im Jahr gerufen, um Wattwanderer und Spaziergänger aus gefährlichen Situationen zu befreien - häufig, so die Einschätzung, wegen mangelnder Vorbereitung oder Unvorsichtigkeit.

Die Rettungsschwimmer und die DGzRS betonen daher immer wieder die gleichen goldenen Regeln für den sicheren Umgang mit dem Watt: Man sollte sich vor jeder Wanderung über die genauen Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser informieren und den Rückweg antreten, bevor die Flut kommt. Insbesondere ortsunkundige Personen sollten niemals alleine oder ohne Wattführer weiter ins Watt vordringen.

Die Landschaft im Watt birgt viele Tücken: Senken, tiefe Priele, schmale Löcher, Muschelbänke, steile Kanten und klebriger Schlick können nicht nur zum Stolpern führen, sondern auch das Vorankommen oder die Rückkehr erschweren oder unmöglich machen. Die Warnungen der Rettungsorganisationen sind klar und unmissverständlich.

"Bei Flut laufen zuerst die Priele voll und haben dann starke Strö mung. Liegt nach Niedrigwasser noch ein Priel zwischen Ihnen und dem Festland, treten Sie bitte sofort den Rückweg an", heißt es beim DLRG St. Peter-Ording. Die DGzRS ergänzt: "Unternehmen Sie längere Touren nur mit erfahrener Wattführung!

" Ein Wattführer kennt die Wege, die bei jeder Tide begehbar sind, und kann auf Gefahren aufmerksam machen. Die aktuelle Rettung der drei Frauen sollte als Mahnung dienen, die Naturkräfte in der Nordsee ernst zu nehmen und niemals die eigene Urteilskraft über das Wissen über die Gezeiten zu stellen. Wer sich an diese einfachen Regeln hält, kann die einzigartige Naturerfahrung des Watts sicher genießen





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