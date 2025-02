Drei Geiseln aus Israel nach 16 Monaten freigelassen

Drei Israelis, die vor mehr als 16 Monaten in den Gazastreifen entführt wurden, wurden an das Rote Kreuz übergeben. Die Freilassung erfolgte live im Fernsehen und unter der Beobachtung von Hamas-Mitgliedern. Die Hamas hatte zunächst die Freilassung verschoben, aber nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten einlenkte sie schließlich ein.

Mehr als 16 Monate nach ihrer Entführung aus Israel wurden drei Männer im Gaza streifen an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Die Übergabe fand live im Fernsehen statt und die drei Männer wurden von vermummten und bewaffneten Kämpfern auf eine Bühne geführt. Dort mussten sie in ein Mikrofon sprechen. Im Gegensatz zu den in der Vorwoche freigelassenen Männern, sahen sie auf den ersten Blick nicht so abgemagert aus.

Die Geiselübergabe wurde von einer beträchtlichen Zahl von Menschen beobachtet, darunter auch Hamas-Mitglieder, die in und auf einem zerstörten Gebäude Position bezogen hatten. Beobachter hatten sich für die Freilassung der Israelis versammelt. Die Islamisten hatten bereits bei den vorherigen Geiselfreilassungen versucht, trotz aller Zerstörungen während des Gaza-Kriegs als unbesiegt und handlungsfähig zu präsentieren. Ein Kriegsziel Israels ist und bleibt es, die Hamas komplett zu zerschlagen. Unter den Freigelassenen befindet sich auch Jonathan Dekel-Chen, der am 7. Oktober 2023 in den Grenzort eingedrungenen Terroristen abzuwehren versuchte, wie sein Vater, Jonathan Dekel-Chen, der Deutschen Presse-Agentur im vergangenen Sommer erzählte. Während seiner Geiselhaft wurde Dekel-Chen, der auch US-amerikanischer Staatsbürger ist, zum dritten Mal Vater. Nun kann er seine jüngste Tochter, inzwischen schon ein Jahr alt, endlich kennenlernen. Die drei Männer sollten zunächst zu einer Armeeeinrichtung in Südisrael gebracht und dort untersucht sowie ihre Familien treffen. Anschließen sollen die Männer in Krankenhäuser im Zentrum des Landes geflogen werden. Die Hamas hatte die nun erfolgte Freilassung der Geiselgruppe zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Islamisten beschuldigten Israel, sich nicht an die Vereinbarung zur Waffenruhe zu halten. Israel wies dies entschieden zurück und drohte mit einem Neubeginn des Kriegs, sollten keine weiteren Geiseln freikommen. Sie sind das wichtigste Druckmittel der Hamas gegenüber Israel. Die Islamistenorganisation lenkte nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten schließlich ein und kündigte an, die drei Verschleppten doch wie vereinbart freilassen zu wollen. Ein Scheitern der fragilen Waffenruhe konnte noch einmal abgewendet werden. Insgesamt werden derzeit nun noch 73 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Nach israelischen Angaben sind 36 von ihnen nicht mehr am Leben. Palästinensische Terroristen hatten die meisten von ihnen während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 in Israel in den Gazastreifen entführt





