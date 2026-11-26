Simon Urban, Gloria und Anna-Marie Urban leben seit zwei Jahren als Drei-Generationen-Familie in Techau. Ihr Zuhause an der Ostsee verbindet Tradition mit modernem Familienalltag und gemeinsamer Zeit.

Die Familie Urban hat in Techau an der Ostsee ein neues Zuhause gefunden, das weit mehr als nur vier Wände bietet. Seit zwei Jahren leben hier drei Generationen unter einem Dach, ein Modell, das für Simon Urban, seinen Bruder Toni, seine Schwester Charlie und seine Großmutter Anna-Marie zum festen Bestandteil des Lebens geworden ist. Dieser Umzug war für den Schriftsteller Simon Urban mehr als ein einfacher Wechsel des Wohnortes, sondern eine tiefe Verpflichtung gegenüber der Familie.

Versprechen an den Onkel bindet Familie

Der Auslöser für den Umzug war ein Versprechen, das Simon Urban seinem verstorbenen Onkel gegenüber abgegeben hatte. Der Onkel hatte sich gewünscht, dass das Haus in Familienhand bleibt. Um diesem Wunsch nachzukommen, zog Simon Urban mit seiner Frau Gloria, ihren Kindern und seiner Mutter Anna-Marie nach Techau. Heute ist das Haus der feste Mittelpunkt der Familie, zu dem ständig Freunde und Bekannte kommen. Besonders am Abend, wenn alle zusammen am Tisch sitzen, gehört die Großmutter selbstverständlich dazu, was den Zusammenhalt der Familie stärkt.

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Tägliche Rituale verbinden die Generationen

Der Tag bei den Urbans beginnt mit einem festen Ritual, das die Generationen miteinander verbindet. Gloria Urban berichtet, dass morgens immer gemeinsam Kaffee getrunken wird, was den Tag positiv startet. Später sitzt die Familie auch zum Mittag- und Abendessen zusammen, wobei Anna-Marie Urban, Simon, Gloria sowie die Kinder Toni und Charlie immer mit am Tisch sitzen. Dieses regelmäßige Beisammensein fördert die Kommunikation und sorgt dafür, dass sich alle Mitglieder der Familie wohl fühlen und Teil des Ganzen sind.

Großmutter Anna-Marie genießt den Alltag

Für Anna-Marie Urban, die pensionierte Amtsrichterin, ist das Leben mit der Familie ein wahres Geschenk. Sie gibt offen zu, dass sie den Umzug nicht für den Bruchteil einer Sekunde bereut hat. Zwar vermisst sie manchmal Dinge aus ihrer alten Heimat, doch den Alltag ihrer Enkelkinder erlebt sie nun hautnah mit. Früher passte sie auf Toni auf, heute erzählt sie Geschichten aus ihrer Zeit als Richterin, spielt Uno mit den Kindern und hilft, wo sie nur kann. Dieser aktive Teil am Familienleben gibt ihrem Leben neue Bedeutung.

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Humor und Kompromisse stärken den Zusammenhalt

Das Zusammenleben in einer Drei-Generationen-Familie erfordert natürlich auch Kompromisse und Verständnis. Simon Urban sorgt sich um die Gesundheit seiner Mutter und möchte, dass sie mehr Ausflüge macht, genug trinkt und sich bewegt. Anna-Marie Urban sieht diese Sorgen mit Humor und gibt zu, dass sie bequem geworden ist, aber sie versucht, Gymnastik vor dem Fernsehen zu machen. Dieser humorvolle Umgang mit typischen Seniorenthemen zeigt, wie wichtig eine offene Kommunikation ist, um Konflikte zu vermeiden.

Wechselseitige Fürsorge plant die Zukunft

Das Familienmodell der Urbans ist keine Einbahnstraße, sondern basiert auf wechselseitiger Fürsorge. Falls Glorias Mutter irgendwann Hilfe benötigt, ist im Haus in Techau immer genug Platz vorhanden. Anna-Marie Urban ergänzt, dass ihre eigene Mutter und Gloria sehr gut miteinander auskommen. Diese Struktur bietet Sicherheit für alle Generationen und zeigt, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, um gemeinsam einen harmonischen Alltag zu gestalten.