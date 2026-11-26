Bei Amazon ist aktuell ein kompaktes Ladegerät vom Hersteller Anker zum reduzierten Preis erhältlich, das drei Anschlüsse sowie eine hohe Leistung...

Bei Amazon ist aktuell ein kompaktes Ladegerät vom Hersteller Anker zum reduzierten Preis erhältlich, das drei Anschlüsse sowie eine hohe Leistung bietet und trotzdem kaum Platz benötigt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. verfügt über drei Ladeports sowie eine Gesamtleistung von 70 Watt und ist bei Amazon aktuell zum Tiefpreis von nur Die hohe Leistung des Ladegeräts von Anker bei gleichzeitig kompaktem Design wird durch die GaN-Technologie ermöglicht, außerdem wird der Platzbedarf durch den umklappbaren Stecker weiter reduziert.

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Darüber hinaus unterstützt der Charger die Active-Shield-4.0-Technologie, welche die Temperatur des Geräts kontinuierlich überwacht und so für einen sicheren Betrieb sorgt. Laut Hersteller bleibt das Ladegerät dadurch bis zu 10 Grad Celsius kühler als herkömmliche Ladegeräte. Mit Abmessungen von nur 5,3 x 4,3 x 3,1 Zentimetern ist das Anker-Netzteil 54 Prozent kleiner als beispielsweise ein originales 67-Watt-Ladegerät von Apple.