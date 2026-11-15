Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: 17 Ausstrahlungen bis 2027 im TV

Der Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist im Winter 2026 17 Mal im Fernsehen zu sehen. Von BR über WDR bis zum rbb strahlen zahlreiche Sender den Film bis zum Dreikönigstag 2027 aus.

Die deutsche Fernsehlandschaft bereitet sich bereits intensiv auf die traditionelle Weihnachtszeit vor, wenn es um den unangefochtenen König des Märchenkanals geht. Die Produktion Drei Haselnüsse für Aschenbrödel wird in der aktuellen Ausstrahlungsrunde insgesamt 17 Mal im linearen Fernsehen gezeigt, um das Publikum von der Adventszeit bis weit ins neue Jahr hinein zu begeistern. Dieser umfangreiche Sendeplan unterstreicht erneut die herausragende kulturelle Bedeutung dieses Films, der seit seiner Uraufführung fest mit den wichtigsten Tagen im Jahr verbunden ist.

17 Mal Drei Haselnüsse für Aschenbrödel im TV-Programm

Die ZDF-Tochter Das Erste zeigt den Startschuss am Sonntag, 15. November, um 15.35 Uhr. Damit wird der traditionelle Sendezyklus eröffnet, der über die folgenden Monate hinweg fortgeführt wird. Der Bayerische Rundfunk (BR) folgt am Sonntag, 22. November, um 15.20 Uhr, und setzt damit den zweiten wichtigen Meilenstein im Herbstplan. Kurz darauf wird das Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR) am Sonntag, 29. November, um 10.35 Uhr den Klassiker in sein Programm aufnehmen. Dies stellt sicher, dassViewer bereits vor dem eigentlichen Beginn der kirchlichen Adventszeit Zugang zu den vertrauten Bildern haben.

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Die Ausstrahlungstiefe im Dezember reicht bis zu den zweiten Adventssonntag, wo das Hessische Rundfunk (HR) am 6. Dezember um 17.10 Uhr einsteigt. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) sendet am Sonntag, 13. Dezember, um 14.00 Uhr, gefolgt vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) am Sonntag, 20. Dezember, um 14.10 Uhr. Diese Verteilung über verschiedene regionale Programme garantiert eine breite Abdeckung in ganz Deutschland, sodass unabhängig vom Wohnort jederzeit eine Möglichkeit besteht, die Geschichte zu sehen.

Weihnachtstermine und Sendezeiten in den Feiertagen

An den direkten Weihnachtsfeiertagen verdichtet sich das Angebot erheblich, da mehrere Sender parallel senden. Das Erste wählt für Heiligabend, 24. Dezember, die Morgenstunde um 11.35 Uhr. Der NDR bietet dieselbe Nacht um 15.30 Uhr an, während das WDR den Film sogar in der frühen Primetime um 20.15 Uhr ausstrahlt. Diese strategische Platzierung nutzt die hohe Zuschauerresonanz, die der Film zu diesem Zeitpunkt erfährt.

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Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, sendet der HR um 15.10 Uhr, und der rbb folgt um 16.30 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, übernimmt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) um 17.25 Uhr. Parallel dazu zeigt das Streaming-Angebot ONE des ARD den Film bereits um 18.50 Uhr. Diese dichte Packung im Dreiklang von Abend und Nachmittag stellt sicher, dass Familien die Tradition an allen Tagen der Feiertage leben können.

Verlängerung des Sendezyklus bis zum Dreikönigstag 2027

Die Übertragungsreihe endet nicht mit dem Jahreswechsel, sondern zieht sich weit in den Januar 2027 hinein. Der Südwestrundfunk (SWR) sendet am Sonntag, 27. Dezember, um 14.15 Uhr. Die Tradition setzt sich im neuen Kalenderjahr fort, wenn der SWR am 1. Januar 2027 um 13.05 Uhr erneut ausstrahlt. Der Kinderkanal KiKA (KiKA) schaltet sich am Sonntag, 3. Januar 2027, um 12.00 Uhr in die Reihe ein, um auch die jüngste Zielgruppe anzusprechen.

Den offiziellen Abschluss des diesjährigen Marathon-Sendezyklus bildet der Bayerische Rundfunk (BR) am Fest der Heiligen Drei Könige, dem 6. Januar 2027, um 11.15 Uhr. Dieser finale Sendeplatz markiert das Ende der speziellen Märchenzeit, die weit über den eigentlichen Weihnachtsfeiertag hinausreicht. Die lange Laufzeit von mehreren Wochen demonstriert die anhaltende Popularität des Stoffs und die Bereitschaft der öffentlich-rechtlichen Sender, diese kulturelle Gewohnheit für die Zuschauer aufrechtzuerhalten.

Historischer Hintergrund und Cast der Originalproduktion

Der Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel wurde 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček in der Tschechoslowakei produziert und feierte vor 50 Jahren seine Premiere. Die weibliche Hauptrolle der Aschenbrödel verkörperte Libuse Safránková, die bis zu ihrem Tod im Jahr 2021 im Alter von 68 Jahren in dieser Rolle unvergessen blieb. Ihr männliches Gegenüber, der Prinz, wurde vom Schauspieler Pavel Trávnícek gespielt, der mit 76 Jahren weiterhin mit der Figur assoziiert wird.

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Die Besetzung umfasste zudem Rolf Hoppe in der Rolle des Königs, ein herausragendes Engagement, das die deutsch-tschechoslowakische Zusammenarbeit in der Filmgeschichte widerspiegelt. Rolf Hoppe starb bereits im Jahr 2018 im hohen Alter von 87 Jahren. Die Kombination aus den schauspielerischen Leistungen von Libuse Safránková und Pavel Trávnícek sowie der von Václav Vorlíček geschaffenen visuellen Ästhetik hat dazu beigetragen, dass das Werk als zeitloses Kultobjekt gilt, das Generationen von Zuschauern zusammenhält.