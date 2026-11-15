Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: 17 Ausstrahlungen bis zum 6. Januar 2027

Der klassische Weihnachtsfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel wird 2026 insgesamt 17 Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Der Sendemarathon reicht bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar 2027.

Der tschechoslowakische Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist zur festen Institution der deutschen Weihnachtszeit geworden. Regisseur Václav Vorlíček drehte den Kultstreifen bereits 1973, doch seine Popularität hat seitdem nicht nachgelassen. Dieses Jahr planen die deutschen Sender eine umfassende Wiederholungsreihe, die das Publikum in weihnachtliche Stimmung versetzt.

Umfassender Fernsehmarathon bis zum Dreikönigsfest

Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten zeigen den Film in diesem Jahr insgesamt 17 Mal. Der Sendezeitraum beginnt bereits Mitte November und reicht bis zum Feiertag Heilige Drei Könige am 6. Januar 2027. Damit deckt der Marathon die gesamte Advents- und Weihnachtszeit sowie die darauf folgenden Feiertage ab.

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Die Ausstrahlungen starten am Sonntag, den 15. November, um 15.35 Uhr bei Das Erste. Bereits eine Woche später, am 22. November, übernimmt der Bayerische Rundfunk (BR) die Sendung um 15.20 Uhr. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) zeigt den Klassiker am Sonntag, den 29. November, um 10.35 Uhr auf dem Programm.

Senderrotation in der Adventszeit und am Heiligabend

Am zweiten Adventssonntag, dem 6. Dezember, läuft das Märchen um 17.10 Uhr im Hessischen Rundfunk (HR). Den rbb erreicht diese Ausgabe am 13. Dezember um 14 Uhr. Eine weitere Ausstrahlung ist am Sonntag, den 20. Dezember, um 14.10 Uhr beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) geplant.

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In der Nacht zum 24. Dezember bieten gleich mehrere Sender den Film an. Das Erste startet um 11.35 Uhr, während der NDR um 15.30 Uhr sendet. Der WDR zeigt den Streifen sogar zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Diese vielfältigen Sendezeiten ermöglichen es den Zuschauern, die Geschichte zu jeder beliebigen Stunde zu verfolgen.

Fortsetzung an den Weihnachtsfeiertagen und im neuen Jahr

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember 2026, ist das Märchen präsent. Der HR strahlt die Ausgabe um 15.10 Uhr aus, während der rbb um 16.30 Uhr einsteigt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2026, zeigt der MDR den Film um 17.25 Uhr. Der Sender ONE sendet bereits am 26. Dezember um 18.50 Uhr.

Am Sonntag, den 27. Dezember, rundet der Südwestrundfunk (SWR) die Jahresreihe mit einer Ausstrahlung um 14.15 Uhr ab. Im neuen Jahr geht die Reihe weiter: Am 1. Januar 2027 läuft der Film um 13.05 Uhr erneut im SWR. Am darauffolgenden Sonntag, den 3. Januar, sendet KiKA um 12 Uhr.

Kulisse um die Hauptdarsteller des 50-Jahres-Jubiläums

Der Film feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Die weibliche Hauptrolle der Aschenbrödel verkörperte Libuse Safránková, die 2021 mit 68 Jahren verstarb. Der Prinz wurde von Pavel Trávnícek gespielt, der aktuell 76 Jahre alt ist. Beide Darsteller prägen die Ikonizität des Films bis heute.

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Rolf Hoppe spielte in der Produktion den König. Der Schauspieler verstarb bereits 2018 im Alter von 87 Jahren. Die Kombination aus der tschechischen Herkunft der Produktion und der Synchronisation durch deutsche Schauspieler hat den Film zu einem zeitlosen Klassiker gemacht. Die emotionale Bindung der Zuschauer an die Figuren bleibt unverändert hoch, was die hohen Wiederholungszahlen der letzten Jahre erklärt.

Fazit der Sendeplan-Strategie der ARD-Anstalten

Der BR schließt den diesjährigen Marathon am Feiertag Heilige Drei Könige am 6. Januar 2027 um 11.15 Uhr. Diese langjährige Tradition der Wiederholungen sorgt für eine kontinuierliche Präsenz des Films im Programm. Für viele Zuschauer ist die Geschichte von Prinz und Aschenbrödel ein unverzichtbarer Begleiter der Feiertage. Die 17 Ausstrahlungen garantieren, dass jeder Zuschauer den Film zu einem passgenauen Zeitpunkt sehen kann.