Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Die Schicksale der Hauptdarsteller

Ein Rückblick auf die Besetzung des Kultfilms Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Erfahren Sie, was Pavel Trávníček, Libuše Šafránková und andere Schauspieler bis heute bewegt haben.

Dreißig Jahre nach dem Tod von Rolf Hoppe und mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Uraufführung des Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" werfen Fans und Medien noch immer einen Blick auf die Darsteller. Der 1973 gedrehte Kultstreifen der DEFA und der Tschechoslowakei ist bis heute ein fester Bestandteil der Kindheitserinnerungen in Deutschland und Tschechien. Während der Film selbst unverändert populär bleibt, haben sich die Wege der bekannten Schauspieler drastisch voneinander getrennt.

Pavel Trávníček als Prinz der Herzen

Der tschechische Schauspieler Pavel Trávníček verkörperte die Rolle des Prinzen und ist bis heute das Gesicht dieses Kultfilms. Obwohl sein mährischer Akzent in der tschechischen Originalversion synchronisiert werden musste, wurde er international berühmt. Er lebt weiterhin in Tschechien, wo er als Synchronsprecher für Stars wie Alain Delon und Alan Alda arbeitet und auf der Theaterbühne steht. Seit 1993 führt er zudem eine eigene Künstleragentur.

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Pavel Trávníček war zu der Zeit der Dreharbeiten noch nicht der bekannte Star, den wir heute kennen. Seine Karriere begann am Theater in Brno. Im Jahr 2015, als er bereits 66 Jahre alt war, erlebte er eine besondere Wiederauferstehung seiner Rolle. An der Kinopremiere einer Neuaufführung des Films in Norwegen nahm er teil und forderte dafür eine Gage von 10.000 US-Dollar. Privat ist er zum vierten Mal verheiratet und wurde 2015 noch einmal Vater.

Schicksale der weiblichen Hauptdarsteller

Die Rolle der Aschenbrödel übernahm 1973 Libuše Šafránková, die zu diesem Zeitpunkt erst am Anfang ihrer Karriere stand. Sie schaffte damit ihren Durchbruch und spielte bis in die 1990er-Jahre in weiteren Märchenfilmen wie "Die kleine Meerjungfrau" und "Prinz und Abendstern". Eine ihrer bekanntesten Rollen hatte sie 1996 als Nebenrolle in der Tragikomödie "Kolja", die den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewann.

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Leben und Karriere von Libuše Šafránková endeten tragisch. Sie zog sich ab den 1990er-Jahren schrittweise aus der Öffentlichkeit zurück. Im November 2015 wurde公开 bekannt, dass sie an Lungenkrebs erkrankt war. Die Schauspielerin verstarb am 9. Juni 2021 im Alter von 68 Jahren. Ihr Schicksal steht im Kontrast zu anderen Kolleginnen, die deutlich früher starben.

Karin Lesch übernahm in dem Film die Rolle der Königin. Sie wurde explizit von Rolf Hoppe für diese Rolle gewünscht. Nach ihrem Auftritt in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wurde es ruhig um sie. Sie spielte nur noch 1974 in "Die Geisterfalle" und konzentrierte sich wieder stärker auf ihre Arbeit am Theater, wo sie im Märchen-Genre sehr beliebt war. Im Gegensatz dazu verkörperte Carola Braunbock die Stiefmutter.

Carola Braunbock, die als böse Stiefmutter in Erinnerung bleibt, startete ihre Karriere ebenfalls am Theater in Leipzig. Ihr Filmdebüt hatte sie 1951 in "Modell Bianka". Nach ihrem tödlichen Schicksal im Film blieb sie den Zuschauern noch im "Polizeiruf 110" und dem Film "Hochzeit in Weltzow" präsent. Carola Braunbock starb 1978 in Berlin im Alter von nur 54 Jahren, knapp ein Jahr nach Veröffentlichung ihres letzten Films.

Die männlichen Rollen und ihr Ableben

Die Rolle des Königs übernahm der gebürtige Harzer Rolf Hoppe, der in der DDR bereits zu den Stars zählte. Er begann seine Karriere in den 1950er-Jahren am Theater und war auch nach der Wende erfolgreich, unter anderem in der Krimi-Reihe "Tatort". Rolf Hoppe war bis ins hohe Alter aktiv, etwa 2017 in "Spreewaldkrimis". Er starb am 14. November 2018 im Alter von 87 Jahren im Kreise seiner Familie.

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Vladimír Menšík übernahm die Rolle des Knechts Vinzek, der als Vaterfigur für Aschenbrödel fungierte. Er brachte ihr die drei Haselnüsse und kam im Jugendalter zum Theater, nachdem er während des Zweiten Weltkrieges in einer Waffenfabrik gearbeitet hatte. Sein Filmdebüt gab er 1959 in "König des Böhmerwaldes". Die verschiedenen Wege der Besetzung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zeigen, wie unterschiedlich das Schauspielleben sein kann, das jedoch durch diesen einen Film für immer verbunden bleibt.