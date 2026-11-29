Wann läuft der Weihnachtsklassiker im TV und wo ist er streambar? Wir zeigen die aktuellen Sendetermine und entdecken sechs auffällige Filmfehler in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.

Der tschechoslowakische Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der weihnachtlichen Unterhaltungslandschaft in Deutschland. Dieses Jahr wird der Klassiker erneut zu den holiday relevanten Zeiten im Fernsehen ausgestrahlt und ist zudem über verschiedene digitale Streaming -Plattformen abrufbar. Für Fans des Films stehen nun die genauen Daten zur Ausstrahlung fest, sodass keine Verpassung droht.

Aktuelle Sendetermine für den Märchenfilm

Die genaue Planung der TV-Ausstrahlungen wird regelmäßig von den entsprechenden Rundfunkanstalten bekannt gegeben. Zuschauer können "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch flexibel über On-Demand-Angebote verfolgen. Die Verfügbarkeit auf Streamingdiensten sorgt dafür, dass die Geschichte von Aschenbrödel und ihrem Verlobten unabhängig von der Programmstruktur genossen werden kann.

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Rückwärts-Aufnahmen bei der Erbsen-Szene

Bei genauerer Betrachtung des Films fallen mehrere technische Unstimmigkeiten auf, die bei der Produktion verwendet wurden. Eine der bekanntesten Stellen betrifft die Szene, in der Tauben Aschenbrödel dabei helfen, die getrennten Körner wieder in die Schale zu sortieren. Um diesen Vorgang filmisch darzustellen, wurde die Aufnahme rückwärts abgespielt, was dazu führt, dass die Vögel die Erbsen augenscheinlich aufpicken und zurücklegen, anstatt sie wie in der Natur zu suchen.

Fliegendes Hufeisen und versteckte Kleider

Weitere Inszenierungsfehler offenbaren sich bei den Actionszenen und der Kostümierung. Als Aschenbrödel ihr Pferd Nikolaus aus dem Stall führt, verliert dieses plötzlich ein Hufeisen, das deutlich im hohen Bogen Richtung Baum und Schnee fliegt. Zudem ist im Hintergrund beim Anprobieren der Ballkleider durch die Stiefmutter und die Stiefschwester Dora auffällig, dass exakt dieselben Gewänder im Schrank hängen wie später auf dem Ball getragen werden.

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Fäden am Pfeil und technische Anachronismen

Auch bei der Jagdszene des Prinzen zeigen sich Produktionsmerkmale, die die Illusion brechen. Kurz bevor der Pfeil den Fuchs trifft, ist ein dünner Faden am Tier zu erkennen, der wahrscheinlich dazu diente, das Tier kontrolliert zu Boden gehen zu lassen. Ähnliche Fäden sind auch an dem Pfeil zu sehen, den Aschenbrödel dem Prinzen kurz darauf aus der Hand schießt. Im Hintergrund der Filmminute 36:18 ist zudem ein Strom- oder Telefonmast sichtbar, der historisch nicht zur damaligen Zeit existierte.

Maniküre der Königin im Vorspann

Im direkten Vorspann des Films zeigt sich ein weiterer zeitlicher Anachronismus. Die Königin schnuppert an einem Tablett, das ihr von einer Bediensteten getragen wird. Dabei fallen ihre langen, gefeilten Fingernägel auf, die in dieser historischen Epoche bei einer Dienerin äußerst unwahrscheinlich wären und auf die damaligen Schönheitsidealen der Schauspielerinnen hinweisen.