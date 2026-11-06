Drei Hinrichtungen an einem Tag in den USA: Florida, Alabama, Indiana vollstrecken Todesurteile

Florida, Alabama und Indiana führen am selben Tag drei Hinrichtungen durch. Dies ist die dritte Massenexekution seit 2010 und hebt sich deutlich von Kaliforniens Ausstiegsplänen ab.

Drei US-Bundesstaaten haben am gestrigen Donnerstag drei zum Tode verurteilte Männer hingerichtet. Die Vollstreckungen fanden parallel in Florida, Alabama und Indiana statt. Es handelt sich dabei um den zweiten Fall in diesem Jahr, dass drei Exekutionen an einem einzigen Tag in den Vereinigten Staaten vollzogen wurden.

Häufige Hinrichtungen in den Bundesstaaten

In Florida wurde Jesse Guardado im Staatsgefängnis von Raiford hingerichtet. Der 64-Jährige erhielt eine tödliche Injektion. Guardado war im Jahr 2004 wegen des Mordes an einer 75-jährigen Frau zum Tode verurteilt worden. Er hatte das Opfer erstochen und anschließend Schmuck sowie Geld gestohlen, um damit Drogen zu kaufen. Vor seiner Hinrichtung entschuldigte er sich bei den Angehörigen des Opfers und bei seiner eigenen Familie. Ein Protest der Organisation "Floridianer für Alternativen zur Todesstrafe" blieb ohne Erfolg.

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Guardados Hinrichtung war die 19. in Florida in diesem Jahr. Insgesamt wurden in den USA in diesem Jahr bereits 35 Menschen hingerichtet. Die Häufung der Vollstreckungen ist statistisch ungewöhnlich. Zuvor war ein ähnliches Szenario mit drei Hinrichtungen an einem Tag zuletzt im Jahr 2010 vorgekommen. Am Donnerstag wurde in drei verschiedenen Bundesstaaten gleichzeitig die Todesstrafe vollstreckt.

Verbrechen und Urteile der Hingerichteten

Michael Taylor wurde im Holman-Gefängnis in Atmore, Alabama, hingerichtet. Taylor wurde zum Tode verurteilt, weil er ein älteres Ehepaar mit einer Metallstange erschlagen hatte. Todesstrafengegner wiesen in seinem Fall darauf hin, dass Taylor zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war. Dieses Argument führte jedoch nicht zur Aufhebung des Urteils. Auf die Frage, ob er noch letzte Worte habe, antwortete Taylor während der Vollstreckung schlicht mit "Nein".

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Im US-Bundesstaat Indiana wurde Jeffrey Weisheit hingerichtet. Weisheit, der im Staatsgefängnis in Michigan City starb, war wegen des Mordes an zwei Kindern durch Brandstiftung zum Tode verurteilt worden. Im Jahr 2010 hatte er das Haus seiner damaligen Freundin in Brand gesetzt, wobei beide Kinder ums Leben kamen. Die drei Hinrichtungen zeigen eine starke Differenzierung innerhalb der US-Justiz.

Poltische Gegenposition in Kalifornien

Während in mehreren Bundesstaaten die Todesstrafe weiter strikt angewendet wird, gibt es in anderen Regionen klare politische Signale gegen die Vollstreckung. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kündigte an, Hunderte Todesurteile in lebenslange Haft umzuwandeln. Newsom begründete diese Entscheidung damit, dass "staatlich sanktioniertes Töten" nicht mit den Werten des Bundesstaates übereinstimme. Newsom ist Mitglied der Demokratischen Partei und hat seinen Standpunkt klar artikuliert.

Die Situation in den Vereinigten Staaten bleibt gespalten. Einige Bundesstaaten halten weiterhin an der Todesstrafe fest, wie die Ereignisse von Donnerstag belegen. Andere Staaten, wie Tennessee, hatten kürzlich Probleme mit der Vollstreckung. Dort misslang die Hinrichtung von Christa Pike. Diese unterschiedlichen Entwicklungen verdeutlichen die komplexe Rechtslage in den USA.

Die parallelen Hinrichtungen in Florida, Alabama und Indiana unterstreichen die anhaltende Relevanz der Todesstrafe in Teilen des Landes. Die genauen Namen der Hingerichteten und die spezifischen Umstände ihrer Verbrechen stehen im Vordergrund der juristischen Auseinandersetzungen. Die Zahlen zeigen, dass die Praxis in einigen Regionen unverändert fortgesetzt wird, während andere Wege suchen.