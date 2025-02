Sagui Dekel-Chen, Alexander Trufanov und Yair Horn wurden am Samstag in einem symbolischen Akt der Freilassung von den Hamas-Terroristen in den Gazastreifen freigelassen. Die drei Männer waren seit dem 7. Oktober 2023 in der Gewalt der Terroristen.

498 Tage waren Sagui Dekel-Chen (36), Alexander Trufanov (29) und Yair Horn (46) in den Händen der Gaza -Terroristen gefangen. Am Samstag endete ihr Martyrium endlich! Wie bei den vorherigen Freilassung en wurden die drei Männer von bewaffneten Hamas -Terroristen auf eine Bühne geführt und gezwungen, vor einer Menschenmenge in ein Mikrofon zu sprechen. Die demütigenden Szenen spielten sich in der Stadt Chan Junis im Süden des Gaza streifens ab. Die Männer waren während des Hamas -Massakers am 7.

Oktober 2023 in Israel aus dem Kibbuz Nir Oz nach Gaza verschleppt worden. Mit der Freilassung erfüllt die palästinensische Terror-Organisation die Minimalbedingung aus der Vereinbarung mit Israel. Sagui Dekel-Chen war einer der Ersten, die am verheerenden Morgen das Eindringen von Hamas-Terroristen in den Kibbuz meldeten. Er wurde verschleppt, wurde zwei Monate danach zum dritten Mal Vater, hat sein Baby noch nie gesehen. Seine Frau Avital versteckte sich hochschwanger mit ihren zwei kleinen Töchtern im Schutzraum ihres Hauses. Yair Horn (46) wurde mit seinem Bruder Eitan (38) entführt, der zu Besuch war. Er befindet sich noch in der Gewalt der Terroristen. Alexander Trufanov wurde mit drei Familienmitgliedern entführt: Seine Großmutter Irena Tati (73), seine Mutter Ilena (50) und seine Freundin Sapir Cohen – sie wurden bereits im November auf Ersuchen von Kreml-Diktator Wladimir Putin (72) freigelassen, weil sie auch die russische Staatsangehörigkeit haben. Nach der erzwungenen Bühnen-Show und der Übergabe an das Rote Kreuz sind die Männer vom israelischen Militär über die Grenze gebracht worden. In einer Armee-Einrichtung im Süden Israels sollen sie auf ihre Angehörigen treffen





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hamas Geiselnahme Israel Gaza Freilassung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nur drei Geiseln für 90 Terroristen: Ein Deal, der klug sein könnteDer Geiseln-Tausch zwischen Israel und Hamas wird von vielen als schlechtes Geschäft für Israel bewertet. Doch manche Experten sehen darin einen langfristigen Plan zur Schwächung Irans, der die gesamte Region positiv beeinflussen könnte. Das mögliche Ziel: die Zerstörung der iranischen atomar-militärischen Einrichtungen und die Stärkung der Ukraine.

Weiterlesen »

Gaza: Drei weitere Israelis sollen aus Geiselhaft freikommenTel Aviv/Gaza - Heute sollen drei Israelis aus Hamas-Gewalt freikommen, unter ihnen zwei Deutsch-Israelis. Im Gegenzug werden mehr als 100 palästinensische Häftlinge - darunter berüchtigte - entlassen.

Weiterlesen »

Gaza: Drei weitere Israelis sollen aus Geiselhaft freikommenHeute sollen drei Israelis aus Hamas-Gewalt freikommen, unter ihnen zwei Deutsch-Israelis. Im Gegenzug werden mehr als 100 palästinensische Häftlinge - darunter berüchtigte - entlassen.

Weiterlesen »

Gaza: Drei weitere Israelis sollen aus Geiselhaft freikommenHeute sollen drei Israelis aus Hamas-Gewalt freikommen, unter ihnen zwei Deutsch-Israelis. Im Gegenzug werden mehr als 100 palästinensische Häftlinge - darunter berüchtigte - entlassen.

Weiterlesen »

Freilassung von drei Israelis im Austausch für palästinensische HäftlingeNach fast 16 Monaten in der Gewalt der Hamas sollen drei weitere Israelis, darunter zwei Deutsch-Israelis, freikommen. Im Gegenzug werden mehr als 100 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Ein weiterer Teil des Abkommens sieht die Freilassung von fünf thailändischen Geiseln vor.

Weiterlesen »

Gaza: Drei weitere Israelis sollen aus Geiselhaft freikommenHeute sollen drei Israelis aus Hamas-Gewalt freikommen, unter ihnen zwei Deutsch-Israelis. Im Gegenzug werden mehr als 100 palästinensische Häftlinge - darunter berüchtigte - entlassen.

Weiterlesen »