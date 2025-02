Drei israelische Geiseln nach 484 Tagen freigelassen

Drei israelische Geiseln wurden vom IKRK aus dem Gazastreifen freigelassen. Die Männer waren seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 in Haft. Die Freilassung erfolgte nach Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas.

Drei israelische Geiseln , Alexander (Sasha) Troufanov (29 Jahre), Sagui Dekel-Chen (36 Jahre) und Iair Horn (46 Jahre), wurden vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) aus dem Gazastreifen freigelassen. Die Männer waren seit dem Hamas -Angriff am 7. Oktober 2023 in Haft. Troufanov wurde von der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) festgehalten, die anderen beiden von der Hamas .

Sie wurden von bewaffneten und vermummten Terroristen auf einer Bühne in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens geführt und gezwungen, vor einer Menschenmenge in ein Mikrofon zu sprechen. Zusätzlich erhielten sie Tüten mit »Souvenirs« als Erinnerung an ihre fast 500 Tage lange Geiselhaft und Freilassungs-»Urkunden«. Die Freilassung erfolgte nach Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Im Gegenzug sollen im Laufe des Tages 369 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Die drei freigelassenen Männer wurden nach Angaben des israelischen Militär zum ersten Mal seit 484 Tagen ohne Angst aufgewacht. Nach ihrer Übergabe an das IKRK wurden die Männer in israelischen Militärfahrzeugen über die Grenze gebracht. Anschließend sollen sie zu einer Armeeeinrichtung im Süden Israels kommen, um dort ihre Angehörigen zu treffen. Die Männer werden laut Angaben anschließend in Krankenhäuser im Zentrum des Landes geflogen. In Israel wurde die Geiselübergabe am Samstag vielerorts öffentlich gefeiert.Die Freilassung der drei Geiseln ist Teil einer Waffenruhe, die seit dem 19. Januar von den USA, Ägypten und Katar vermittelt wird. Die erste Phase der Vereinbarung sieht die Freilassung von insgesamt 33 israelischen Geiseln im Austausch gegen in Israel inhaftierte Palästinenser vor. Die zweite Phase soll zu einem endgültigen Ende des Kriegs und zur Freilassung der restlichen noch lebenden Geiseln führen. Die Verhandlungen darüber haben Berichten zufolge bisher nicht ernsthaft angefangen. Einige Beobachter in Israel sehen den Grund bei der israelischen Führung, die die Gespräche verzögert. Die rechtsreligiöse Regierung des Landes könnte zerbrechen, sollte die zweite Phase des Abkommens vereinbart werden. Denn Israels ultrarechte Koalitionsparteien verlangen eine Fortsetzung der Kämpfe gegen die Hamas. Die Leichen der getöteten Verschleppten sollen in einer dritten Phase zurückgeführt werden, in der auch der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen soll. Von den insgesamt 251 von der Hamas bei ihrem beispiellosen Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppten Menschen werden noch 73 im Gazastreifen festgehalten. 35 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot





