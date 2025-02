Drei Kajal-Alternativen für Augen Make-up über 40

Dieser Artikel bietet drei Alternative Make-up-Tricks für Augen-Make-up ohne Kajal, die besonders für Frauen über 40 geeignet sind. Er erklärt, warum Kajal mit zunehmendem Alter nicht immer die beste Wahl ist und welche Alternativen die Augenpartie optisch verjüngen können.

Wenn es um das Augen-Make-up geht, wird meist automatisch zum Kajal gegriffen. Dabei gibt es noch drei bessere Make-up-Tricks ohne Kajal, die Ihnen besonders gefallen werden, wenn Sie Ü40 sind. Kajal ist nicht umsonst so beliebt und hat auch seine Daseinsberechtigung. Vor allem, um die Wimpern optisch zu verdichten, indem er auf der oberen Wasserlinie aufgetragen wird ('Tightlining“). Auch als hauchdünner Eyeliner am oberen Wimpernkranz können wir nicht genug davon bekommen.

Manche cremigen Kajalstifte kann man sogar verwischen und rauchig ausblenden, für einen soften Look. All das machen wir – egal welchen Alters – weiterhin mit Kusshand! Es gibt allerdings Kajal-Fehler, von denen wir jedoch abraten, besonders wenn Sie Ü40 sind. Einer davon ist, ihn ganz normal auf der Wasserlinie und besonders im inneren Augenwinkel aufzutragen. Was wie ein sexy Cat-Eye mit 20 aussieht und euch einen Smokey-Touch mit 30 verleiht, wirkt mit zunehmenden Fältchen und schlaffer werdender Haut einfach anders. Es ist nichts Schlimmes oder Falsches daran, dass man sich optisch mit zunehmenden Alter verändert – die Make-up-Routine muss sich nur auch anpassen. Viele Trends und Techniken sind für jüngere Haut geschaffen, das ist nicht unsere Schuld, und wir müssen nicht die Konsequenzen ausbaden! Wir sind lieb zu uns selbst und setzen auf diese drei Wege, die unseren Augen mehr schmeicheln. Der erste Trick ist der Einsatz von Eyeliner oder Lidschatten. Diese können in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich sein - wählen Sie einen kühlen Braunton, der nicht zu dunkel ist. Tragen Sie ihn mit einem abgeschrägten Augenbrauen-Pinsel unterhalb der Wasserlinie auf. Der zweite Trick ist, den Augenbrauen-Anfang und den unteren Wimpernkranz mit Farbe auszublenden. Das lässt die Augen größer wirken. Auch die Augenbrauen selbst spielen eine große Rolle. Den dritten Trick können Sie mit einem getönten Serum oder einer leichten Foundation umsetzen. Verwenden Sie ein feuchtigkeitsspendendes Serum auf Wasserbasis auf die Augenpartie auf. Falls Sie Probleme mit abrollenden Produkten haben, dann tragen Sie das Serum auf leicht feuchte Haut auf. Reichhaltige Cremes können gerne am Abend zuvor verwendet werden – vor Concealer & Co. empfiehlt es sich nicht, da das Produkt sonst verrutscht. Augenlid nicht vergessen! Sie wären überrascht, wie viel dieser Schritt bereits ausmacht, ganz ohne Augen-Make-up aufzutragen! Es ist gar nicht mal so einfach mit Ü40, kompatible Concealer zu finden, die weder trocken aussehen, noch in die Mimik-, desto besser! Denn dann verkriecht sich das Produkt nicht. Auf ein getöntes Serum oder eine leichte Foundation statt Concealer zu setzten, ist eine gute Lösung. Ebenso wichtig ist, dass das Produkt, das sehr matt ist – am besten lassen Sie es ganz weg und setzen auf Setting-Spray. Das heißt im Umkehrschluss: Eine Puder-Foundation ist auch nicht das beste Produkt für die trockenere Haut um die Augen!





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Augen Make-Up Kajal Alternativen Augen Make-Up Über 40 Eyeliner Lidschatten Concealer Make-Up Tipps

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Apple Watch: Ultra 2, Series 10 und SE im Vergleich - Alternativen und FunktionenDieser Artikel vergleicht die Apple Watch Modelle Ultra 2, Series 10 und SE, sowie zeigt Ihnen Alternativen von Samsung, Amazfit und Garmin. Erläutert werden die Unterschiede in Preis, Funktionen und Kompatibilität.

Weiterlesen »

Rednote & Co.: Die Tiktok-Alternativen im W&V-CheckAm 19. Januar läuft die Verkaufsfrist an US-Investoren ab. Nutzerinnen und Nutzer weichen bereits auf Alternativen wie Rednote aus China aus.

Weiterlesen »

Streusalz verboten - Alternativen im Kampf gegen GlatteisIn vielen Teilen Deutschlands ist es aktuell spiegelglatt. Streusalz ist in Bayern auf öffentlichem Grund verboten, da es Bäumen und Tieren schadet. Der Bund Naturschutz empfiehlt einen differenzierten Winterdienst und sparsamen Einsatz von Alternativen wie Split, Sand oder Blähton. Auch Sägespäne und Streumittel mit dem Umweltzeichen 'Der Blaue Engel' werden empfohlen.

Weiterlesen »

Pkw-Neuzulassungen im Jahresverlauf 2024 nach Marken und alternativen AntriebenDas Kraftfahrt-Bundesamt hat die Neuzulassungen von Pkw 2024 nach Marken und alternativen Antrieben veröffentlicht.

Weiterlesen »

Ratenkredit: Günstige Alternativen zum Dispo und zur KreditkarteDer Artikel untersucht die Kosten von Girodispokrediten und Kreditkarten im Vergleich zu Ratenkrediten. Online-Kreditanbieter und Filialbanken bieten attraktive Zinsen, oft unter 3%. Der Artikel gibt Einblicke in die Zinsen verschiedener Banken und Tipps für den Vergleich verschiedener Kreditangebote.

Weiterlesen »

Heimische Hülsenfrüchte: Niedersachsen setzt auf Alternativen zu Soja aus RegenwäldernNiedersachsen fördert den Anbau heimischer Hülsenfrüchte wie Erbsen, Lupinen und Ackerbohnen als Alternative zu Soja aus abgeholzten Regenwäldern. Die Anbaufläche hat sich in den letzten zehn Jahren vervierfacht, aber bis zum Ziel des Bundeslandwirtschaftsministeriums, ein Zehntel der Ackerfläche mit Leguminosen zu bebauen, ist noch ein langer Weg.

Weiterlesen »