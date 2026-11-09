Drei Künstlerinnen präsentieren neue Ausstellung in der Galerie Weiss in Aichach

In der Galerie Weiss in Aichach zeigen Silvia Gürtner, Lucia Torge und Svenja Wagner über 50 Kunstwerke. Die Ausstellung bietet direkte Verkäufe ohne Händler zu erschwinglichen Preisen.

Über fünfzig Kunstwerke eröffnen derzeit einen vielschichtigen Einblick in die unterschiedlichen künstlerischen Handschriften von Silvia Gürtner, Lucia Torge und der Gastkünstlerin Svenja Wagner. Diese dreiköpfige Gruppe präsentiert ihre Arbeiten in der Galerie Weiss in Aichach und lädt das Publikum ein, die Vielfalt der verwendeten Materialien und Techniken hautnah zu erleben. Die Ausstellung vereint Malerei, Zeichnung, Collage und Skulptur unter einem gemeinsamen Leitmotiv, das den Prozess der materiallichen Verwandlung in den Fokus rückt.

Architektur als Inspiration für Raum und Struktur

Svenja Wagner aus Augsburg schließt als Gastkünstlerin das Trio ab und liefert mit ihren reliefartigen Bildobjekten einen besonderen Beitrag zur Schau. Unter dem Motto "Papier wird Struktur - Struktur wird Raum" wandelt sie wiederverwendete Materialien in rhythmische Kompositionen um. Ihr Studium der Architektur hat ihren Blick für Raum, Farben und Formen nachhaltig geschärft und prägt ihre künstlerische Ausdrucksweise. Die Begeisterung für Kunst begleitet sie bereits seit ihrem ganzen Leben, wobei ihre Kreativität oft im häuslichen Umfeld entsteht. Ihr Mann fragt sie wiederholt, ob bestimmte Fundstücke wie Eierkartons oder leere Papierrollenkartons noch benötigt werden oder in den Müll gehören, während sie daraus Kunstwerke erschafft.

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Abstrakte Werke mit tiefen Haptiken und Goldakzenten

Silvia Gürtner entfaltet in ihren Arbeiten eine faszinierende Tiefenwirkung, die durch Struktur und Haptik bestimmt ist. Ihre neuen abstrakten Werke entstehen in vielen Schichten, in denen glattes, gespachteltes Gold auf rauem, mattem Marmormehl trifft. Diese Kontraste erzeugen Strukturen, die an die Winterzeit erinnern und sich je nach Lichteinfall immer wieder neu öffnen. Die unterschiedlichen Materialien und Oberflächen schaffen eine dynamische visuelle Erfahrung für die Betrachter. Der besondere Reiz liegt in der Interaktion zwischen Licht und Material, die jedem Werk eine einzigartige, sich wandelnde Qualität verleiht.

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Skulpturen als Brücke zwischen Garten und Grab

Lucia Torge setzt als Bildhauerin ganz eigene Akzente mit ihren Skulpturen, die auf natürlichen Materialien wie Blättern, Holz, Stein und Bronze basieren. Sie verbindet diese unterschiedlichen Elemente zu ausdrucksstarken Objekten, die über die reine Dekoration hinausgehen. Ein besonderes Werk in ihrer Sammlung trägt den Namen "Lebensstein". Diese Skulpturen sind konzipiert für den Garten, können jedoch später auch ihren Platz auf einem Grab finden. Die Fertigung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Lucia Torge und ihrem Vater, was eine besondere emotionale und handwerkliche Qualität in die Objekte einfließen lässt.

Direkter Kunstverkauf ohne Zwischenhändler

Ein weiterer signifikanter Vorteil für Kunstinteressierte ist, dass die ausgestellten Werke direkt von den drei Künstlerinnen angeboten werden. Dieser Verzicht auf zusätzliche Zwischenhändler macht sich in den vergleichsweise erschwinglichen Preisen der Ausstellungsstücke bemerkbar. Die Ausstellung in der Galerie Weiss bietet somit nicht nur einen abwechslungsreichen Einblick in drei individuelle künstlerische Welten, sondern auch die Gelegenheit, besondere Kunstwerke unmittelbar von ihren Schöpferinnen zu entdecken. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Vernissage bereits, um die vielfältigen Werke aus nächster Nähe zu betrachten.