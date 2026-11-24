Vor den letzten beiden Saisonrennen liegt Audi drei Punkte hinter Haas in der WM: Die Form spricht für die Deutschen, allerdings darf es keine elften Plätze mehr geben

Vor den letzten beiden Saisonrennen liegt Audi drei Punkte hinter Haas in der WM: Die Form spricht für die Deutschen, allerdings darf es keine elften Plätze mehr gebennoch abzufangen und sich in seinem ersten Jahr in der Formel 1 Platz sieben zu holen.

Aktuell liegt das Team von"In unserem Kampf um Platz sieben in der Meisterschaft gibt es noch wertvolle Punkte zu holen, und wir werden alles geben, um unsere Chancen bestmöglich zu nutzen", sagt Rennleiter Allan McNish vor den letzten beiden Saisonrennen in Katar und Abu Dhabi. Die Form spricht klar für Audi, die Zeit jedoch für Haas. Nach sechs Saisonrennen hatte Haas 21 Zähler auf dem Konto, Audi nur deren zwei.

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Seitdem hat sich das Blatt jedoch komplett gewendet: Nur an drei der folgenden 15 Rennwochenenden nahm Haas überhaupt Zähler mit, während die Deutschen immer wieder in die Top 10 fahren konnten. An den vergangenen beiden Rennwochenenden holte Audi jedoch mit Platz zehn in Brasilien lediglich einen Zähler - wird dieser Trend gehalten, würde Haas am Ende die Nase vorne haben. In Las Vegas schrammte Audi als Elfter und Zwölfter ganz knapp an den Punkten vorbei - wieder einmal.

Denn bereits zum elften Mal landete ein Audi in dieser Saison auf dem undankbaren ersten Platz außerhalb der Punkteränge.

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"Las Vegas war ein spannendes Rennen mit vielen engen Zweikämpfen, und obwohl wir in verschiedenen Phasen eine gute Performance gezeigt haben, war es frustrierend, mit beiden Autos knapp außerhalb der Punkte ins Ziel zu kommen", sagt McNish. "Es gibt positive Aspekte, die wir mitnehmen können, aber auch Bereiche, die wir vor den letzten beiden Saisonrennen noch verstehen und verbessern müssen", so der Schotte.

Katar stellt das Team nun vor eine ganz andere Herausforderung als Las Vegas:"Das schnelle, flüssige Layout und die langgezogenen Highspeed-Kurven stellen hohe Anforderungen an Autos und Reifen. Mit einem Maximum von 27 Runden pro Reifenstint werden Strategie und Reifenmanagement besonders wichtig sein", betont McNish.

"In einem derart eng umkämpften Mittelfeld wird es entscheidend sein, in jeder Session sauber abzuliefern und im Rennen die richtigen Entscheidungen zu treffen. "Nico Hülkenberg geht mit Optimismus an die Aufgabe: Las Vegas habe gezeigt, dass Audi in der Lage ist, im Kampf um die Punkte mitzumischen -"und genau daran müssen wir in Katar anknüpfen", so der Deutsche. "Lusail ist eine Strecke, die mir seit meinen GP2-Zeiten viel Spaß macht.

Sie ist sehr schnell und bietet einige großartige Kurvenkombinationen, die beim Fahren richtig Laune machen", sagt er.und dem ehemaligen Renault-, Lotus- und Caterham-Piloten Vitaly Petrov. Einen Tag später erreichte er hinter den beiden mit Platz drei erneut das Podium. Seine Bilanz in der Formel 1 ist jedoch weniger erfolgreich - abgesehen von zwei Sprintpunkten 2024. In den letzten beiden Jahren schied er nach Kollisionen jeweils vorzeitig aus, genau wie im Sprint 2023.

In dem Jahr sah er als 16. zum einzigen Mal an einem Rennsonntag die Zielflagge. 2026 soll es besser laufen:"Hoffentlich erwischen wir einen guten Start ins Wochenende, kommen sauber durch alle Sessions und können im Kampf um die Punkte mitmischen", sagt er. Mit einem Auge wird Audi in Katar aber auch auf die Formel 2 schauen.

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Denn dort wird Audi-Junior Freddie Slater nach seinemWie Camara wird Slater damit schon früher als geplant aufsteigen und sich vorzeitig auf die neue Saison vorbereiten können, wo er Stammfahrer bei Invicta sein wird.

"Wir freuen uns sehr, dass Freddie die Gelegenheit erhält, sein Formel-2-Debüt früher als erwartet zu geben", sagt McNish. "Diese letzten beiden Rennwochenenden werden ihm im Hinblick auf seine erste volle Saison im kommenden Jahr wichtige Erfahrungen verschaffen und es ihm ermöglichen, die Arbeit mit Invicta Racing aufzunehmen sowie sich mit der Meisterschaft vertraut zu machen", betont er. "Es ist ein weiterer wichtiger Schritt in seiner Entwicklung, der hervorragend zu unserer gemeinsamen Arbeit im Rahmen des Audi-Entwicklungsprogramms passt.

Wir freuen uns darauf, ihn in Aktion zu sehen, und wünschen ihm sowie Invicta alles Gute für die finalen beiden Saisonläufe.

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