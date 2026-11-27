Vor beeindruckender Kulisse im Grünwalder-Stadion zündete der TSV 1860 München in der Anfangsphase ein Feuerwerk gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Am 21. Spieltag der Regionalliga-Bayern feierten die Löwen einen verdienten 4:2-Sieg.

Vor 15.000 Zuschauern war die Atmosphäre im Grünwalder Stadion eher die eines Dritt- oder Zweitligaspiels. Der Fanclub "Chaoten 1860" feierte sein 30-jähriges Jubiläum und zündete zu diesem Anlass schon vor Anpfiff ein Feuerwerk.

Der TSV 1860 München machte es seinen Fans auf dem Platz gleich und brauchte nicht einmal 30 Sekunden für den ersten Abschluss von Michael Eberwein . Der 1. FC Schweinfurt, der nach drei Spielen ohne Niederlage eigentlich mit breiter Brust nach Giesing gereist war, zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Kulisse und fand zunächst überhaupt nicht ins Spiel.

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Stattdessen wackelte das Gäste-Tornetz schon nach 3 Minuten. Florian Niederlechner tankte sich im Sechzehner durch, wurde von Kevin Fery auf faire Weise gestoppt, doch der Ball landete vor den Füßen von Cristian Leone, der aus spitzem Winkel zum 1:0-Traumstart für die Löwen einnetzte . Die Gastgeber hielten den Druck aufrecht, Niederlechners Abschluss ging deutlich übers Tor . Kurz danach zappelte der Ball erneut in den Maschen des Schnüdel-Tors. Eine schöne Flanke verwandelte Felix Weber per Flugkopfball zum 2:0 .