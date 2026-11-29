Widder, Löwe und Skorpion gelten als besonders eifersüchtig in Beziehungen. Während Widder und Löwe auf fehlende Aufmerksamkeit reagieren, leidet der Skorpion unter Selbstzweifeln und intensiven Gefühlen.

Sie wirken stark und selbstbewusst, sind in der Liebe aber extrem eifersüchtig. Laut Astrologie trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu. Am Anfang einer Beziehung ist alles ganz leicht.

Man verbringt jede freie Minute miteinander, schreibt sich ständig Nachrichten und braucht eigentlich niemanden sonst. Irgendwann kehrt aber der Alltag zurück, und Freundeskreis, Hobbys und Feierabende mit Kolleg*innen bekommen wieder ihren Platz. Für die meisten Paare ist das ein ganz normaler Schritt. Manche Menschen tun sich damit allerdings schwer und werden unruhig, sobald der/die Partner*in eigene Wege geht.

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Laut Astrologie hat das oft mit dem Sternzeichen zu tun, dennan der Seite wird es selten langweilig. Das Feuerzeichen flirtet gern und viel, ganz unabhängig davon, ob es gerade vergeben ist oder nicht. Umgekehrt sieht die Sache allerdings anders aus: Unterhält sich der/die Partner*in auf einer Party mit jemand anderem, wird der Widder schnell eifersüchtig. Er möchte immer die Nummer 1 sein und erträgt es kaum, wenn die Aufmerksamkeit seines Lieblingsmenschen woanders landet.