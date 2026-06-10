Drei Tote bei Brand in Friesack: Familie ums Leben gekommen

Bei einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus in Friesack sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen einer 35-Jährigen, eines 63- und eines 61-Jährigen wurden im ausgebrannten Gebäude entdeckt. Die Ermittlungen gehen in Richtung schwerer Brandstiftung mit Todesfolge.

Bei einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus in Friesack sind drei Menschen ums Leben gekommen. Um 1 Uhr erreichte die Einsatzleitzentrale Nord/West der Feuerwehr ein Notruf.

Gemeldet wurde eine verrauchte Wohnung - dann legte die Anruferin auf. Als die Leitstelle zurückrief, schilderte die Person am Telefon dramatische Szenen: Offenbar bekamen die Bewohner die Eingangstür nicht mehr auf, um sich zu retten. Aus Friesack, Rhinow, Wagenitz und Brädikow wurden alarmiert. Parallel versuchte die Leitstelle weiter, die Anruferin zu erreichen - vergeblich.

Um 1.12 Uhr wurde die Einsatzleitzentrale Nord/West der Feuerwehr informiert, dass im ausgebrannten Gebäude die Leichen einer 35-Jährigen sowie eines 63- und eines 61-Jährigen entdeckt wurden. Nach BILD-Informationen handelt es sich um eine Familie. Die 35-Jährige lebte bei ihren Eltern. Sie war mit einer geistigen Behinderung zur Welt gekommen, ihre Eltern hatten sich seit Jahrzehnten aufopferungsvoll um ihre pflegebedürftige Tochter gekümmert.

Der 63-Jährige arbeitete bei der benachbarten Agrargenossenschaft in Friesack und wollte im kommenden Jahr in Rente gehen. Das Haus ist laut Polizei stark einsturzgefährdet. Die Brandgutachter konnten ihre Arbeit deshalb erst im Laufe des Tages aufnehmen. Staatsanwältin Isabelle Fabian, Sprecherin der ermittelnden Staatsanwaltschaft Potsdam, bestätigte gegenüber BILD: Wir ermitteln zum Anfangsverdacht einer schweren Brandstiftung mit Todesfolge.

Die Ermittlungen stünden aber wirklich noch ganz am Anfang. Wenn sich dieser Anfangsverdacht bestätigen würde, dann wäre klar, dass ein Dritter das Feuer gelegt haben müsste





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