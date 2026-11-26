Ein Fischereischiff sinkt bei hohen Wellen und starkem Wind. Die Crew kann es rechtzeitig verlassen. Doch nicht alle Besatzungsmitglieder können gerettet werden.

Das Schiff ist rund 60 Seemeilen vor der Ostküste Island s bei hohen Wellen und starkem Wind in Not geraten. Ein Fischereischiff sinkt bei hohen Wellen und starkem Wind.

Die Crew kann es rechtzeitig verlassen. Doch nicht alle Besatzungsmitglieder können gerettet werden. Bei einem Schiffsunglück vor der Küste Islands sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die isländische Regierungschefin Kristrún Frostadóttir laut dem isländischen Rundfunk mitteilte, war das Fischereischiff am Mittwochabend rund 60 Seemeilen von der Ostküste Islands entfernt bei hohen Wellen und starkem Wind in Not geraten und gesunken.

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Die Crew hatte Überlebensanzüge angelegt und das Schiff verlassen. Zunächst hatte es laut RUV geheißen, alle 17 Crewmitglieder seien nach mehreren Stunden im Wasser mit einem Helikopter gerettet worden. Über ihren Zustand gab es zunächst keine Informationen. Nun wurde bekannt, dass drei Menschen das Unglück nicht überlebt haben.