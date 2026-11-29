Im Prozess um die Bluttat auf den Kapverden schildert der Angeklagte eine völlig neue Version. Nun prüfen Rechtsmediziner die Spuren.

Der 20-Jährige, der seine Familie im Dezember 2025 im Urlaub auf den Kapverden getötet haben soll, und sein Verteidiger Harry Völker . Drei Tote in der Ferienwohnung: Der 20-Jährige beruft sich laut seinem Verteidiger auf Notwehr.

Drei Menschen sterben kurz vor Weihnachten 2025 in einer Ferienwohnung auf den Kapverden. Unter Verdacht steht der eigene Sohn. Jetzt nimmt der Mordprozess vor dem Landgericht Trier eine überraschende Wendung: Der Angeklagte soll behaupten, sein Vater habe die beiden Frauen getötet. Er selbst habe nur in Notwehr gehandelt.

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Die Bluttat hatte sich am 23. Dezember 2025 in Mindelo auf der Kapverden-Insel São Vicente ereignet. Der damals 19-Jährige war mit seinem Vater , dessen Lebensgefährtin und ihrer Tochter im Urlaub. Der Vater hatte die Reise organisiert.