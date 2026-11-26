Drei Arbeiter sterben, als eine an einem Kran hängende Gondel an einer Brückenbaustelle abstürzt. Das Urteil gegen den Kranführer steht bevor. Wie bewertet das Gericht seine Verantwortung?

Drei Arbeiter sterben, als eine an einem Kran hängende Gondel an einer Brückenbaustelle abstürzt. Das Urteil gegen den Kranführer steht bevor. Wie bewertet das Gericht seine Verantwortung?

Horb - Im Prozess um den Kranunfall mit drei Toten an einer Brückenbaustelle im Nordschwarzwald wird vor dem Amtsgericht Horb das Urteil gegen den Kranführer erwartet. Der 38-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Drei Arbeiter waren im Mai vergangenen Jahres mit einer zuvor an einem Kran hängenden Gondel aus einer Höhe von etwa 55 Metern in die Tiefe gestürzt. Das Unglück hatte großes Entsetzen weit über Horb am Neckar hinaus ausgelöst.

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Die Männer im Alter von 40 bis 46 Jahren - zwei Polen und ein Deutscher - waren sofort tot. Die Ermittler waren schon bald nach dem Absturz von menschlichem Versagen als Ursache ausgegangen. Technische Mängel konnten nach Worten der Staatsanwaltschaft Rottweil ausgeschlossen werden. Die Transportgondel war am Haken eines 105 Meter hohen Arbeitskrans eingehängt gewesen und hätte die drei Arbeiter auf eine Plattform bringen sollen.