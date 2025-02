Drei Unfälle auf der A33 bei Bielefeld verursachen erhebliche Staus

Drei schwere Unfälle auf der Autobahn 33 bei Bielefeld am Freitagabend führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Sattelzug, der von der Fahrbahn abkam, verursachte den ersten Unfall, der zu einem Rückstau führte. In diesem Rückstau kam es zu einem weiteren Unfall, gefolgt von einem dritten schweren Unfall, bei dem ein Kleintransporter ungebremst in die Unfallstelle krachte. Insgesamt vier Personen wurden schwer verletzt, der Beifahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Die Autobahn 33 in Richtung Brilon war zwischen dem Kreuz Bielefeld und Schloß Holte-Stukenbrock für einige Zeit gesperrt.

Freitagabend kam es auf der Autobahn 33 bei Bielefeld zu drei schweren Unfällen, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten. Im ersten Unfall kam es gegen 11:35 Uhr zwischen der Anschlussstelle Schloß-Holte und dem Autobahnkreuz Bielefeld in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Abkommen des Sattelzugs von der Fahrbahn. Im Zuge des Unfalls wurden etwa 150 Meter Seitenschutzplanken beschädigt.

Der Rückstau, der durch den Unfall entstand, führte zu einem zweiten Unfall, bei dem ein Pkw auf einen Lkw auffuhr. Der Sachschaden blieb in diesem Fall gering. Im Anschluss an den zweiten Unfall ereignete sich ein weiterer, schwerwiegenderer Unfall auf gleicher Höhe in Fahrtrichtung Paderborn. Ein 44-jähriger Renault-Fahrer aus Schloß-Holte mit seiner Beifahrerin stieß auf einen 62-jährigen Skoda-Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin aus Stuhr. Ein Iveco Kleintransporter, der von einem 24-Jährigen aus Bad Wildungen geführt wurde, krachte fast ungebremst in die Unfallstelle. Der Transporter stürzte um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Insgesamt vier Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, darunter der 24-Jährige, der 44-Jährige, seine Beifahrerin und die 19-Jährige, sowie der 62-Jährige leicht verletzt. Der Beifahrer des Transporters blieb unverletzt. Zur Versorgung der Verletzten wurde der Rettungshubschrauber Christoph 13 zur Unfallstelle entsandt. Die Autobahnpolizei schätzte den Sachschaden auf 90.000 Euro. Die Unfälle führten zu Verkehrsbehinderungen im Bielefelder Süden, insbesondere auf der Windelsbleicher Straße in Richtung Senne. Die A33 in Richtung Brilon war zwischen dem Kreuz Bielefeld und Schloß Holte-Stukenbrock gesperrt. Der Stau erstreckte sich zwischenzeitlich über eine Länge von sechs Kilometern. In Fahrtrichtung Osnabrück gab es deutlich weniger Einschränkungen





Verkehrsunfall A33 Bielefeld Stau Autobahnpolizei Rettungshubschrauber

