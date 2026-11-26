Rauch zieht durchs Treppenhaus und in mehrere Wohnungen: Feuerwehrleute retten Bewohner aus einem Essener Mehrfamilienhaus. Warum der Sperrmüllbrand die Polizei besonders beschäftigt.

Rauch zieht durchs Treppenhaus und in mehrere Wohnungen: Feuerwehrleute retten Bewohner aus einem Essener Mehrfamilienhaus. Warum der Sperr müllbrand die Polizei besonders beschäftigt. Essen - Nach brennendem Sperrmüll in der Durchfahrt eines Essener Mehrfamilienhauses mit drei verletzten Bewohnern ermittelt die Polizei wegen des Verdacht s der Brandstiftung.

Nach Angaben der Feuerwehr hat in der Hofdurchfahrt bereits ein dreiviertel Jahr zuvor Sperrmüll gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Morgen war starker Rauch zu sehen. Sperrmüll in der Durchfahrt wie eine Matratze sowie ein dort befindlicher Stromkasten brannten, wie ein Sprecher sagte. Durch eine Lüftungsanlage habe sich der Rauch im Treppenhaus und in mehreren Wohnungen ausgebreitet.

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Feuerwehrleute retteten zwei Bewohner über eine Drehleiter. Zwei weitere Bewohner seien mit Hilfe von sogenannten Brandfluchthauben aus dem Gebäude geführt worden. Andere Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet. Nach Angaben der Polizei wurden drei Menschen leicht verletzt.