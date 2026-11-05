Drei XMas Deal: Samsung, Apple & vivo Handys ab 5. November 2026

Drei senkt Handypreise vor Weihnachten mit XMas Deal. Ab 5. November 2026 bieten Samsung, Apple und vivo Smartphones mit Eintauschvorteil und Bonus.

Der Telekommunikationsanbieter Drei kündigt mit dem sogenannten XMas Deal eine umfassende Preissenkung für Premium-Smartphones an, um die Anschaffungskosten im Vorweihnachtsgeschäft zu senken. Die Aktion startet offiziell am 5. November 2026 und zielt darauf ab, High-End-Geräte von Herstellern wie Samsung, Apple und vivo für österreichische Kund:innen finanziell attraktiver zu gestalten. Durch die Kombination aus reduzierten Monatsraten, einem neuen Eintauschprogramm und gezielten Boni will das Unternehmen den Wechsel zu neuerer Hardware erleichtern.

Preissenkungen für Top-Modelle ab November 2026

Zentrale Komponente des Angebots sind drastisch gesenkte Monatspreise für Flaggschiff-Handys im Tarif Handyfreiheit L. Dieser Tarif umfasst 90 GB 5G-Daten sowie unlimitierte Minuten und SMS innerhalb Österreichs und der Europäischen Union. Für das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 256 GB Speicher sinkt der Preis von zuvor 59,90 Euro auf nun 54,90 Euro monatlich, was einer Ersparnis von 120 Euro über die Laufzeit entspricht. Ähnliche Reductions gelten für das Apple iPhone 18 Pro, das von 72,90 Euro auf 66,90 Euro reduziert wird (Ersparnis: 144 Euro).

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Auch das vivo X500 Pro Max wird mit 59,90 Euro pro Monat angeboten, nachdem der Preis zuvor bei 69,90 Euro lag, was einer Gesamtersparnis von 240 Euro entspricht. Das Samsung Galaxy S26 mit 256 GB Speicher wird für 39,90 Euro pro Monat verkauft, statt bisher 46,90 Euro. Das vivo V70 lite ist bereits ab 26,90 Euro statt 29,90 Euro monatlich verfügbar. Zusätzlich fällt eine einmalige Urheberrechtsabgabe von 6,60 Euro pro Smartphone an, wobei die Aktivierung der Geräte kostenfrei erfolgt.

Eintauschvorteil und Jugendrabatt senken die Kosten

Das Unternehmen integriert ein Eintauschprogramm, das es Kund:innen ermöglicht, ihr altes Gerät gegen Prämien anzubieten, um die Gesamtkosten des neuen Smartphones weiter zu drücken. Je nach Modell und Zustand des Altgeräts können Eintauschwerte von bis zu 750 Euro erreicht werden. Der CCO von Drei, Günter Lischka, führt dies als Strategie an, um die Finanzierung von Premium-Geräten zu entlasten. Ein konkretes Rechenbeispiel zeigt, dass der Tausch eines Samsung Galaxy S24 gegen ein Samsung S26 im Handyfreiheit L Tarif die Monatsrate auf etwa 29,50 Euro senkt, wenn der Eintauschvorteil und der XMas Bonus auf 24 Monate umgerechnet werden.

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Neben dem Eintausch profitieren junge Kund:innen von einem speziellen Rabatt. Der sogenannte Jugend+ Bonus ermöglicht es allen Personen bis zum Alter von 27 Jahren, zusätzlich 5 Euro monatlich zu sparen. Diese Maßnahmen sollen die finanziellen Hürden für den Erwerb leistungsfähigerer Smartphones senken, deren Preise traditionell stark steigen. Die Aktion fördert zudem die Nachhaltigkeit, da eingetauschte Geräte geprüft, aufbereitet und weiterverwendet werden, während nicht nutzbare Handys fachgerecht recycelt werden.

Technische Details und Vertragslaufzeiten

Der XMas Deal baut auf dem System der Drei Handyfreiheit auf, das eine flexible Nutzung von Smartphones ohne hohe Anzahlungen erlaubt. Nach Ablauf der 24-monatigen Mindestvertragsdauer haben Kund:innen die Wahl, ihr aktuelles Gerät gegen ein neues Premium-Modell zu tauschen oder es weiterhin zu reduzierten Kosten zu nutzen. Die Gesamtersparnis bezieht sich auf die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Ein geräteabhängiger Restbetrag fällt an, wenn der Vertrag nach dieser Zeit gekündigt wird und das Gerät behalten wird.

Zusätzlich gelten vereinheitlichte Konditionen, die versteckte Kosten ausschließen sollen. Dazu gehören die kostenlose Aktivierung der Smartphones, der Verzicht auf eine Servicepauschale sowie die Abwesenheit einer Indexierung im Tarif Handyfreiheit. Diese Transparenz zielt darauf ab, die Planbarkeit der monatlichen Ausgaben für die Kund:innen zu erhöhen. Interessierte können detaillierte Informationen und Bedingungen unter den offiziellen Webseiten der Aktion einsehen. Die Initiative verbindet somit ökonomische Anreize mit ökologischen Aspekten der Geräteverwertung.