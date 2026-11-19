US-Präsident Trump traf in China zu einem Dreier-Gespräch mit Staatschef Xi und Präsident Putin zusammen. Ein zentrales Thema war die Forderung nach einem Atomwaffenverbot.

Am Wochenende fand in China ein bedeutendes diplomatisches Treffen statt, an dem die Staatschefs der USA, China s und Russlands teilnahmen. US-Präsident Donald Trump, China s Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin beendeten ihr Dreier-Gespräch. Zuvor hatte Donald Trump bereits bilaterale Gespräche unter vier Augen mit Wladimir Putin und Xi Jinping geführt. Diese Vorgespräche bildeten die Grundlage für die anschließende dreiseitige Konversation.

Verlauf der diplomatischen Treffen

Die diplomatischen Aktivitäten begannen mit den bilateralen Kontakten. Donald Trump nutzte die Gelegenheit, um sich direkt mit Wladimir Putin auszutauschen. Anschließend folgte ein Gespräch unter vier Augen mit Xi Jinping. Diese direkten Kanäle sollten Missverständnisse vermeiden und ein klares Fundament für das Hauptereignis schaffen. Die Struktur der Treffen ermöglichte es den Verhandlern, komplexe Themen vorab zu klären, bevor alle drei Leader zusammenkamen.

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Positionen der Staatschefs erarbeitet

Ein zentrales Thema im Dreier-Gespräch war die nukleare Rüstungskontrolle. China-Präsident Xi Jinping forderte, dass Atomwaffen verboten werden sollten. Diese Position verdeutlicht Chinas Anspruch auf eine führende Rolle in globalen Sicherheitsfragen. Donald Trump und Wladimir Putin waren ebenfalls anwesend, um diese Forderung zu diskutieren. Die Interaktion zwischen den drei Führungspersönlichkeiten stand im Zeichen strategischer Balance.

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Auswirkungen auf die Weltpolitik

Das Treffen markiert eine signifikante Entwicklung in den internationalen Beziehungen. Die Präsenz von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin signalisiert die Bereitschaft zur direkten Verhandlung auf höchster Ebene. Die Forderung nach einem Atomwaffenverbot von Xi Jinping könnte künftige Verhandlungsstrategien beeinflussen. Die Teilnehmer zeigten sich konstruktiv, während sie ihre jeweiligen nationalen Interessen vertraten. Die Ergebnisse der Gespräche werden die geopolitische Landschaft in den kommenden Wochen prägen.