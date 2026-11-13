Dreiergespräch Trump, Putin, Xi: Atomwaffen und Ukraine-Krieg dominieren Agenda

US-Präsident Donald Trump trifft in China auf Putin und Xi Jinping. Neben Atomwaffenkontrolle stehen Ukraine-Krieg und Starlink-Einschränkungen auf der Agenda des historischen Gipfels.

US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin werden nach Angaben des Weißen Hauses in der nächsten Woche in China zu einem historischen Dreiertreffen zusammenkommen. Bei diesem Gipfeltreffen will Donald Trump insbesondere die Reduzierung der weltweiten Atomwaffen bestände zur Sprache bringen, wie die US-Regierungszentrale in Washington mitteilte.

Dreiergipfel China: Atomwaffen als Hauptthema

Das bevorstehende Treffen in China markiert eine deutliche diplomatische Aktivität auf höchster Ebene. Donald Trump hat angekündigt, das Thema der nuklearen Abrüstung in die Gespräche einzubringen. Dies unterstreicht die hohe Priorität, die die US-Administration diesem strategischen Dialog beimißt. Die Teilnahme von Xi Jinping und Wladimir Putin an diesem Format deutet auf eine mögliche Entspannung oder zumindest eine klare Positionsbestimmung zwischen den drei Weltmächten hin. Das Weiße Haus bestätigt die Planung der Begegnung, wobei die genauen Ortstermine noch nicht öffentlich detailliert veröffentlicht wurden, aber der Fokus auf China liegt.

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Krieg in der Ukraine: Tote und Starlink-Probleme

Während der diplomatischen Vorbereitungen für das Dreiertreffen haben russische Angriffe in der Ukraine weiterhumanitäre Kosten verursacht. Regionalen Behörden zufolge sind bei Angriffen auf Saporischschja und Odessa drei Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. In Saporischschja traf ein Geschoss ein fünfstöckiges Wohnhaus. Bei den anschließenden Bergungsarbeiten stürzte eine Betonplatte ein, wodurch ein Rettungsarbeiter ums Leben kam, wie der Gouverneur der Region, Mychajlo Semikin, auf der Plattform Telegram bestätigte. Unter den Verletzten befinden sich sechs Kinder. In der Hafenstadt Odessa starben laut dem Leiter der Militärverwaltung, Serhij Lyssak, zwei Menschen bei einem Angriff auf ein Privathaus. Weitere fünf Personen erlitten ebenfalls Verletzungen. Diese Angaben konnten von der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Parallel zu den Kampfhandlungen eskaliert die Debatte um die Kommunikationstechnologie. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Drosselung des US-Satelliteninternets Starshield über der Ukraine scharf kritisiert. In einer Videobotschaft erklärte er, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen leider entlang der gesamten Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine weiterhin bestehen. Das ukrainische Außen- und das Verteidigungsministerium wurden angewiesen, dieses Problem bei allen Behörden in Amerika anzusprechen. Wolodymyr Selenskyj betonte, dass das vorübergehend besetzte Gebiet der Ukraine sowjetisches Hoheitsgebiet sei und die Einschränkungen ein sehr schlechtes Signal darstellten. Sie beeinträchtigten die ukrainische Fähigkeit zur Drohnenabwehr und könnten Russland in die Irre führen, dass Amerika eine andere Haltung gegenüber den besetzten Gebieten einnehme.

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EU-Gipfel Dublin: Unvereinbare Interessen bei Russland-Kontakt

Die diplomatischen Spannungen und Koordinationsschwierigkeiten zeigen sich auch in der Europäischen Union. Ein informeller EU-Gipfel in Dublin hat sich erwartungsgemäß nicht darauf verständigt, wer für Europa mit Russland in den Ukraine-Verhandlungen sprechen soll. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hatten zuvor darauf hingewiesen, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Gesprächen mit Russland vertreten sollen. Auf diese Einigung verwies EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss des Gipfeltreffens in Dublin. Dennoch blieben fundamentale Differenzen bestehen.

Verschiedene Mitgliedstaaten verfolgen unterschiedliche Strategien. Estlands Ministerpräsident Kristen Michal sprach sich am Freitag dafür aus, dass offizielle Vertreter der EU-Spitze, namentlich der portugiesische EU-Ratspräsident Antonio Costa und die aus Estland stammende EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die Gespräche führen sollten. Auch Kaja Kallas forderte ihre eigene Teilnahme. Luxemburgs Ministerpräsident Luc Frieden hatte bereits am Donnerstag für Antonio Costa plädiert. Diese Sichtweise steht jedoch im direkten Widerspruch zu den Planungen der großen EU-Staaten. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson forderte zudem, dass Deutschland und Frankreich unbedingt eingebunden werden müssten, sowie Italien und Polen und Großbritannien zumindest in den Prozess.

Deutsche Position und russische Reaktion auf EU-Strategie

Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich in Dublin zurückhaltend. Er sagte, es gebe aus seiner Sicht im Augenblick keinen Bedarf, eine institutionelle Debatte über eine neue Repräsentanz zu führen. Merz verwies bereits am Donnerstag auf bewährte Formate wie die E3, bestehend aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die sich zudem eng mit Italien und Polen abstimmen. Er sehe kein Problem darin, dass dies so bleibe, fügte aber hinzu, dass auch Kaja Kallas dazu gehöre. Der deutsche Kanzler setzt also auf bestehende Strukturen statt auf neue EU-Institutionen. Ulf Kristersson betonte, dass Europa mit einer geeinten Stimme sprechen müsse, da europäische Vielstimmigkeit nur Russland nütze.

Die russische Seite reagiert verhalten auf die Bestrebungen der EU. Dmitri Peskow, Sprecher des Kremls, äußerte sich zurückhaltend zur europäischen Gesprächsbeteiligung. Nach seinen Angaben ist Russland offen für Kontakte mit den Europäern. Über Gespräche zur Ukraine in größerer Runde wolle Moskau jedoch erst entscheiden, wenn die Absichten Europas klar seien. Dies deutet darauf hin, dass Wladimir Putin und sein Umfeld skeptisch prüfen, ob die EU tatsächlich eine verbindliche Vertretung finden kann, bevor formale Verhandlungen mit einer europäischen Delegation eingeleitet werden.