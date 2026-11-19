Donald Trump führt in China Gespräche mit Xi Jinping und Wladimir Putin. USA und China stimmen sich regarding Irans Atomprogramm ab, während das Dreier-Treffen geopolitische Signale sendet.

Ein historisches Dreiergespräch zwischen den Staatschefs Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin hat in China für erhebliche Aufmerksamkeit in der internationalen Politik gesorgt. US-Präsident Donald Trump traf sich direkt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, um die komplexen geopolitischen Spannungen zu entschärfen. Vor diesem hochrangigen Gipfel fand bereits ein wichtiges Vorgespräch statt, bei dem Donald Trump persönlich mit Wladimir Putin und Xi Jinping unter vier Augen telefonierte, um die Agenda für das Treffen vorzubereiten.

Zusammenkunft in China: Der Ablauf des Gipfels

Die Treffen in China markieren einen signifikanten Versuch, die Beziehungen zwischen den drei globalen Mächten neu zu justieren. Donald Trump, der als US-Präsident agiert, nutzte die Gelegenheit, um direkte Kommunikation mit den führenden Köpfen der größten europäischen und asiatischen Nationen zu etablieren. Der Fokus der Gespräche lag auf der Deeskalation und der Schaffung einer stabilen Rahmenordnung für die Zukunft. Xi Jinping und Wladimir Putin empfingen Donald Trump mit dem Ziel, gemeinsame Interessen zu definieren und potenzielle Konfliktpotenziale auszuräumen. Die Struktur des Gipfels wurde so angelegt, dass zunächst bilaterale Gespräche geführt wurden, bevor alle drei Staatschefs an einem runden Tisch saßen.

Also read Trump trifft Xi: Einigung über Irans Atomwaffenverzicht und Putin-Gespräch

Einigkeit zwischen USA und China regarding Iran

Eines der konkreten Ergebnisse der Gespräche ist die klare Position der Vereinigten Staaten und Chinas in der Iran-Frage. Donald Trump und Xi Jinping haben sich darauf verständigt, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Diese Einigkeit zwischen den beiden Wirtschaftsmächten ist von großer strategischer Bedeutung, da sie eine gemeinsame Front gegen die nukleare Aufrüstung Teherans darstellt. Wladimir Putin nahm an den Gesprächen teil, wobei die amerikanisch-chinesische Übereinkunft als Kernstück der diplomatischen Bemühungen galt. Diese klare Linie soll dazu dienen, die internationalen Sanktionen zu verstärken und den Iran zu einem Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm zu bewegen.

Advertisement

Geopolitische Implikationen und zukünftige Schritte

Die Dynamik des Dreiergesprächs hat weitreichende Konsequenzen für die globale Sicherheitsarchitektur. Donald Trumps Initiative, Wladimir Putin und Xi Jinping direkt zusammenzubringen, zeigt den Willen zur multilateralen Diplomatie, trotz bestehender Differenzen. Xi Jinping und Wladimir Putin werden nun vor der Herausforderung stehen, die vereinbarten Linien gegen Iran umzusetzen, während gleichzeitig die Beziehungen zu anderen Partnerstaaten nicht vernachlässigt werden dürfen. Die USA erwarten von China und Russland eine konsequente Unterstützung der Anti-Atomwaffen-Initiative. Beobachter sehen in dieser Entwicklung einen möglichen Wendepunkt, bei dem die drei Mächte versuchen, ihre eigenen Interessen im Nahen Osten und in der globalen Ordnung in Einklang zu bringen, ohne dabei ihre strategische Autonomie zu verlieren.