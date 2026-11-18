Staatsoberhäupter aus China, USA und Russland treffen sich in Shenzhen. Xi Jinping nutzt das Treffen zur Profilierung, während Ukraine-Vertreter ausgeschlossen bleiben.

Die Staatschefs von China, den Vereinigten Staaten und Russland planen für den Donnerstag einen historischen Gipfel in Shenzhen. Dieses erste Dreier-Treffen auf chinesischem Boden steht im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit, da auch die aktuelle Situation in der Ukraine zur Debatte stehen soll. Allerdings fehlen Vertreter Kyjiws sowie europäische Delegierte an diesem Tisch, was in der ukrainischen Hauptstadt und in europäischen Hauptstädten auf erhebliche Besorgnis stößt. Diese Exklusion bedeutet, dass der Kriegshandlungsträger selbst nicht an den entscheidenden Gesprächen teilhat.

Pekings Strategie und diplomatischer Gewinn

Präsident Xi Jinping nutzt diese Gelegenheit, um die chinesische Position als globaler Vermittler zu stärken. China möchte damit eine zweifache Botschaft senden: Zum einen unterstreicht Peking seine wachsende internationale Rolle, zum anderen präsentiert es sich als Land, das Gespräche über Frieden und globale Themen ermöglicht. Schon jetzt gilt Xi als großer Gewinner dieses Gipfels, da er die Agenda maßgeblich mitbestimmt. Einige Beobachter vergleichen die Konstellation sogar mit der Jalta-Konferenz von 1945, als Stalin, Roosevelt und Churchill die Nachkriegsordnung aushandelten.

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Ein solcher historischer Vergleich ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Im Gegensatz zu 1945, als drei Siegermächte den Frieden sicherten, gibt es im Ukraine-Krieg derzeit keine klare Siegermacht, da die Kämpfe andauern. Europa und die Ukraine müssen diesem Prozess nachdrücklich entgegenstellen, um nicht erneut außen vor gelassen zu werden. Die heutige geopolitische Landschaft unterscheidet sich fundamental von der nach dem Zweiten Weltkrieg, was die Legitimität eines solchen Dreier-Abkommens fraglich macht.

Politische Rahmenbedingungen und Interessenkonflikte

Donald Trump reist als scheinbare "lahme Ente" nach Shenzhen, da die Republikaner bei den jüngsten US-Zwischenwahlen Verluste hinnehmen mussten. Diese Schwäche kommt Pekings Interessen zugute. Xi Jinping möchte zudem verhindern, dass Russland seinen Einfluss in Europa vergrößert und dadurch mächtiger wird, da eine unabhängige, starke russische Position weniger abhängig von China wäre. Zudem erhofft sich der US-Präsident Unterstützung von Xi, um den Konflikt mit dem Iran zu beenden.

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Aus chinesischer Sicht ist ein Krieg gegen den Iran nicht im eigenen Interesse, da Peking Stabilität im Nahen Osten anstrebt. Allerdings wird China die USA nicht aktiv dabei unterstützen, diesen Konflikt zu lösen. Die chinesische Position sieht die USA und Israel als alleinige Schuldige am Konflikt an, nicht den Iran. Daher liegt die Verantwortung beim US-Präsidenten, das Ende des Konflikts einzuleiten. Ein Rückgang des Ansehens der USA weltweit, sowohl im Nahen Osten als auch global, spielt dabei in die Karten Pekings, das sich als stabile Alternative positioniert.

Wirtschaftliche Signale und Rüstungsexporte

Im Bereich der Handels- und Rüstungspolitik zeigt sich ein deutliches Umdenken. Ein Waffenpaket für Taiwan, das ursprünglich einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar hatte, liegt nun auf Eis. Dieser Schritt ist ein deutliches Entgegenkommen der US-Administration gegenüber China. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass weitere massive Zugeständnisse seitens der USA folgen werden. Seit den Wahlen dominieren die Demokraten den Kongress, der deutlich enger an der Seite Taiwans steht als die bisherige Trump-Regierung.

Trotz dieser Spannungen gibt es Bereiche, in denen eine Einigung möglich erscheint. Chinas Haltung zur atomaren Abrüstung ist klar: Russland und die USA müssen zunächst ihre Bestände reduzieren, da beide Nationen zusammen rund 90 Prozent aller Atomwaffen weltweit besitzen. China wird sich nur auf Verhandlungen einlassen, die dem eigenen Land keinen strategischen Nachteil bringen. Ein potenzieller Bereich für Kooperation ist die Frage, wer über den Einsatz von Atomwaffen entscheidet - ein Mensch oder eine künstliche Intelligenz. Hier könnte tatsächlich eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, die Sicherheit für alle Beteiligten bietet.