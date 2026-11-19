Chinas Präsident Xi Jinping empfing Donald Trump und Wladimir Putin in Shenzhen. Der Dreiergipfel markiert einen diplomatischen Durchbruch mit Fokus auf den Ukraine-Krieg.

Am Donnerstag findet in der chinesischen Hochtech-Metropole Shenzhen ein historisches Dreiertreffen statt, bei dem sich US-Präsident Donald Trump, Russlands Kremlchef Wladimir Putin und der chinesische Gastgeber Xi Jinping die Hände reichen werden. Dieser Gipfel im Rahmen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft markiert einen seltenen diplomatischen Moment, da alle drei Staatschefs an einem Tisch sitzen, um über geopolitisch brisante Themen zu verhandeln.

Treffen in Shenzhen als diplomatischer Durchbruch

Ein zentrales Thema der bevorstehenden Gespräche ist eindeutig der Ukraine-Krieg, ein Punkt, der für die Volksrepublik China eine sensible diplomatische Nische darstellt. Als enger Verbündeter Russlands nimmt Peking im öffentlich sichtbaren Diskurs zum Angriffskrieg gegen die Ukraine eher eine passive Haltung ein, was die Rolle des Gastgeberlandes bei der Vermittlung oder Moderation besonders interessant macht. Es ist wahrscheinlich, dass die Bemühungen Pekings, die Gespräche zu strukturieren, dazu führten, dass Trump und Putin nun am Rande des Apec-Gipfels zunächst ein bilaterales Gespräch suchen.

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Ein Vertreter der US-Regierung hat dieser Entwicklung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP seine Bestätigung gegeben. Damit kommt eine direkte Konfrontation oder Isolation in diesem Dreierkontext nicht zustande, sondern es wird ein koordiniertes diplomatisches Maneuver erkennbar, das die Komplexität der aktuellen Machtverteilung im globalen Süden und Osten widerspiegelt.

Erwartungen und Positionen der Staatschefs

Donald Trump dämpfte die Erwartungen an konkrete Ergebnisse kurz vor dem Dreiergipfel und betonte auf dem Sender Fox News, dass die wichtigste Botschaft des Treffens bereits übermittelt sei. Sein Fokus liegt dabei auf seiner persönlichen und besonders engen Beziehung zu China, die er als entscheidenden Hebel für die internationale Stabilität ansieht. Innerpolitisch befindet sich Trump zudem unter Druck, da seine Republikaner bei den jüngsten Kongresswahlen eine Niederlage hinnehmen mussten, was seine außenpolitischen Initiativen unterstreichen könnte.

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Xi Jinping hingegen nutzt die Gelegenheit als Gastgeber, um China erneut als politische und wirtschaftliche Führungsmacht in der Region und weltweit zu präsentieren. Mit konkreten Ergebnissen wird bei diesem Treffen nicht gerechnet, aber es könnte der offizielle Auftakt zu vertieften und regelmäßigeren Gesprächen sein. Trump hatte in der Vergangenheit bereits wiederholt einen neuen Abrüstungsvertrag zur Sprache gebracht, was auf ein strategisches Interesse an der Stabilisierung der Rüstungswettläufe hindeutet.

Vorgespräche und wirtschaftliche Signale

Die drei Staatschefs hatten bereits am Vortag erste Begegnungen, beginnend mit einem Gespräch zwischen Xi und Putin vor Wirtschaftsvertretern beim parallelen Apec-Gipfel der Wirtschaftschefs. In dieser Aussprache warnte Xi eindringlich vor weiteren Handelsschranken, die die globale wirtschaftliche Verflechtung gefährden könnten. Putin beklagte unterdessen sogenanntes staatlichen Egoismus und eine Fragmentierung der Weltwirtschaft, wobei er die Staaten explizit zur engen Zusammenarbeit aufrief.

Russlands Präsident äußerte zudem große Erwartungen an das bevorstehende Dreiertreffen mit Xi und Trump. Er sagte öffentlich, er erwarte einen großen potenziellen Nutzen der Gespräche am Donnerstag, was die strategische Bedeutung dieses Termins für Moskau unterstreicht. Diese Statements zeigen, dass die wirtschaftlichen Implikationen des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden Sanktionen im Vordergrund der wirtschaftlichen Diplomatie stehen.

Diplomatische Gesten und internationale Reaktionen

In einer für chinesische Verhältnisse seltenen Geste empfing Xi am Vortag Trump am Flughafen in Shenzhen persönlich. Laut Staatsmedien sagte Xi, er wolle sich für die Abholung durch Trump bei seinem Washington-Besuch im September revanchieren. Eine besondere Hingucker war die Umarmung der beiden Staatschefs am Absatz der Flugzeugtreppe, was in China eher als außergewöhnliche Form der Herzlichkeit gilt. Im Anschluss schritten sie eine Reihe von Soldaten und jubelnder Menschen ab, was die symbolische Kraft dieses Moments unterstrich.

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Umgebungsdetails wie die Umarmungen bei diplomatischen Treffen gelten in China eher als außergewöhnlich, was die Bedeutung für die US-China-Beziehungen erhöht. Beim abendlichen Bankett schüttelten sich Trump, Putin und Xi die Hände vor einem Foto mit den diesjährigen Apec-Gästen. Zu dem Gipfel reisten auch Staats- und Regierungsvertreter vieler anderer Pazifikstaaten ein, darunter die Premierminister Kanadas, Mark Carney, und Australiens, Anthony Albanese, was die globale Reichweite des Ereignisses belegt.

Spannungen mit Japan und journalistische Fragen

Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi reiste unter großen diplomatischen Spannungen nach China, da vor rund einem Jahr erklärte, ein Angriff Chinas auf Taiwan würde eine existenzbedrohende Situation für Japan darstellen und zu einer militärischen Reaktion führen. Seitdem herrscht eine Eiszeit in den chinesisch-japanischen Beziehungen, was sich auch an den diplomatischen Protokollen zeigte. Entsprechend klein fiel der Empfang für die Japanerin am Flughafen in Shenzhen am Mittwoch aus, bevor sie sich am Abend mit Xi vor dem Bankett die Hand reichte.

Erstmals sprach Takaichi zudem bilateral mit Putin am Rande des Gipfels, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Demnach forderte sie in dem etwa 30-minütigen Gespräch die Freilassung eines japanischen Journalisten, den russische Behörden wegen Spionageverdachts festgenommen hatten. Diese parallelen diplomatischen Kanäle zeigen, dass neben den Großmächten auch regionale Akteure versuchen, ihre Interessen in diesem komplexen Geflecht voranzubringen.

Historischer Kontext der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft

Die Apec wurde 1989 gegründet und umfasst heute 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik. Auf sie entfallen mehr als 60 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und fast die Hälfte des Welthandels. Diese wirtschaftliche Dominanz macht den Ort Shenzhen zu einem symbolträchtigen Hintergrund für die Gespräche, da er nicht nur als Zentrum der KI- und Robotik-Entwicklung in China gilt, sondern auch als Symbol für den wirtschaftlichen Aufstieg der Region. Die Kombination aus technologischer Exzellenz und geopolitischer Diplomatie unterstreicht die Bedeutung des Ortes für die Zukunft der globalen Wirtschaftsordnung.